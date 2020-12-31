「女人幫助女人！」 國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王玉餘，昨日把夢想列車開進醒吾科技大學，資助五位優秀女同學獎助學金。台北仕女會候任會長吳稼羚也以英國蘇珊大嬸為例，勉勵醒吾所有女同學，「蘇珊經過打造後成就明星夢想，只要有夢想，努力學習一樣做得到！」

國際蘭馨台北仕女會候任會長吳稼羚專題演講「學以致用圓夢計畫」，精彩內容獲滿堂彩。(醒吾科大提供)

國際蘭馨交流協會中華民國總會會員造訪醒吾科大，對國際會議廳等完善教學設施留下深刻印象。(醒吾科大提供)

國際蘭馨交流協會是一個由商業與專業婦女組成的國際社團，也是國際志願服務組織，中華民國總會總監王玉餘肯定醒吾科大辦學績效卓著，率領20多位會員造訪醒吾科大，同時提供五位優秀女同學獎助學金圓夢。她說，國際蘭馨交流協會宗旨就是女人幫助女人，除了有「實現妳的夢想獎」幫助需要的婦女勇敢成就更好的自己，還有「夢想它實現它」幫助14-18歲的女青年勇敢築夢，因應我國教育環境特殊，中華民國總會特別設立女大生獎學金制度，今天更是特別選定醒吾科大作為協助私校女大生圓夢第一站。

醒吾科大副校長陳寶億致歡迎詞，特別感謝國際蘭馨交流協會中華民國總會把協助女大生圓夢列車開進醒吾，五位獲獎助學金女學生都是經濟弱勢、努力向學的優秀學生，未來她們在醒吾科大學成後，一定也會以「女人幫助女人」過來人心境，幫助更多女大生完成學業。

國際蘭馨交流協會中華民國總會候任總監陳淑真表示，我國於1992年2月由日本南區總會輔導，分別於台北、台中、高雄成立三個分會，在1996年統一名稱為國際蘭馨交流協會中華民國總會，並陸續成立各地分會，隸屬於美洲聯盟，至今已有40個分會，會員人數逾1800人，遍佈全國各地，均為各行業婦女菁英。

國際蘭馨交流協會對醒吾科大設置商管、觀餐、設計及流行藝術四大學院表示讚許，並由曾在台北希爾頓等多家世界知名飯店任職、現任永旭保經執行副總吳稼羚專題演講「學以致用圓夢計畫」，她分析醒吾科大與業界已密切連結，四大學院課程設計方式，對學生未來就業有極大優勢。

吳稼羚謙虛表示，自己學歷並不高，但靠著夢想與努力，曾在世界各大飯店擔任業務經理，接待過比爾蓋茲、麥可傑克森、及前美國總統克林頓等世界政經名人，這些餐旅實務工作都十分辛苦，唯有熱忱才能做好工作，而支撐工作動力則是夢想。

吳稼羚以英國蘇珊大嬸為例，2009年她登上英國選秀節目《英國也有大明星》舞台時，觀眾看她土土的長相，沒人相信她可以高歌音樂劇〈I Dreamed A Dream〉，結果她一鳴驚人，吸引經紀人上門簽約，經重新打造外型，連續出的專輯唱片都賣到缺貨，實現明星夢想。

吳稼羚精彩演說激勵女同學，博得滿場掌聲。演講結束由陳寶億副校長代表醒吾科大，頒發感謝狀給國際蘭馨交流協會總監王玉餘等幹部。王玉餘表示，多數會員都是第一次參觀醒吾科大，對學校完善教學設施留下深刻印象，未來會加強協助更多醒吾女大生完成圓夢計畫。

(中時新聞網)