因應台中防疫升級，台中市政府舉辦「犇向幸福！2021台中跨年夜」，中央公園場首度改為線上直播，不開放民眾入場，大里仁化公園場跨年晚會則取消；今晚透過網路、電視等轉播平台陪民眾一同邁向新年，市長盧秀燕將在倒數時刻與民眾共同迎接2021到來。

號稱全台最炸開場！「犇向幸福！2021台中跨年夜」，由歌王蕭敬騰領軍獅子LION打頭陣！老蕭晚間7點準時登台，用其如核彈般的舞台魅力，為今年晚會揭開序幕；開場以《PRUPLE RAIN》、《我們的愛》立刻讓粉絲們掉入音樂漩渦，最後蕭敬騰賣力飆唱《LION》嘶吼吶喊震攝！也大聲祝賀新年快樂！

主持陣容由金馬獎男配角納豆搭檔金鐘獎主持人蔡尚樺、金獎星光紅毯御用瑪麗聯手，逗趣談話帶給觀眾歡樂滿滿、感動無限的感染。

華語樂壇天后田馥甄仙氣飄飄降臨台中舞台，以一襲露腰造型服美麗現身，首先帶來新歌《先知》、接著演唱《日常》、《LOVE！》，演唱《或是一首歌》作為結尾，田式抒情歌讓線上觀眾聽得如癡如醉，不斷用手機截圖捕捉女神的舞台芳蹤！

從台中長大，剛結束台北專場演唱會的周蕙，精心帶來新歌《彎彎的月亮》、《千千萬萬個你》、經典歌《約定》；她感慨説「2020年對整體世界，是一個重新盤整的年，有很多不開心的事情、災難、疫情，最壞的一年即將把它送走，未來只會比2020更好，我們一起展望未來」！

＃跨年＃水湳＃歌王＃領軍

(中時 )