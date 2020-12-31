資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司指出，立法院30日三讀通過「民法第1030條之1修正草案」，未來配偶離婚後，雙方在剩餘財產差額分配時將列入貢獻度概念。

我國民法將夫妻財產制種類區分成「法定財產制」及「約定財產制」兩大類。

法定財產制為配偶財產分為婚前財產與婚後財產，婚前財產不會受婚姻影響、由配偶各自持有；婚後財產在配偶離婚時，依照舊制規定，將依照剩餘財產差額平均分配，但新制將依照雙方配偶的貢獻度來斟酌調整，包括結婚期間做家務、照顧小孩、經濟能力等指標。

舉例來說，A和B結婚，雙方婚前財產分別為200萬元、100萬元，但兩人財產在離婚前成長為800萬元、900萬元。

其中A有200萬元為投資、400萬元為薪資，B有500萬元為投資、300萬元為薪資。

若A、B要離婚，A的婚後財產為600萬元（800萬-200萬）、B為800萬元（900萬-100萬），依照舊制規定，兩人婚後財產剩餘差額為200萬元，A可以請求所以B最後要分給A約100萬元。

但如果是新制，假設A在結婚期間完全不顧家務，也不照顧小孩，民事判決有可能轉為B不用再分給A約100萬元或減少金額。

約定財產制則分為共同財產制、所得共同財產制、分別財產制，共同財產制為配偶雙方所有財產視為共同持有，除特有財產外，合併為共同財產，離婚時則拿回婚前財產金額，剩下金額各拿取一半。

所得共同財產則是僅以勞力所得為限為共同財產，換言之，A、B的薪資共700萬元要平均分配，所以離婚時，A要再給B約50萬元。

分別財產則是配偶雙方各自處理自己婚前與婚後財產，不用再分配，A、B兩人互不相欠。

但資誠指出，實務上大部分台灣的夫妻都沒有約定財產制，因此「法定財產制」是現行夫妻財產制中最普遍的種類。資誠稅務諮詢顧問公司董事鄭策允也提出六大建議。

一、白手起家的夫妻，原則上，當法定財產制消滅時（如離婚或一方死亡等），財產較少的一方，可以跟較多的一方請求差額的一半。例如配偶白手起家，一方離婚時財產剩1億，另一方財產剩5,000萬，因此財產較少的可請求差額5,000萬的一半，也就是2,500萬。

二、不是所有財產都需納入剩餘財產差額分配計算，在計算時，須扣除婚前財產、繼承、無償取得財產以及慰撫金。例如，夫離婚時財產剩1億，妻財產剩5,000萬，但夫的1億財產中，8,000萬是來自於繼承的不動產，妻的5,000萬則全數為創業收入時，在計算剩餘財產差額分配時，夫只有2,000萬的財產要列入計算(1億-8000萬)，夫妻離婚時，夫反而可以跟妻請求差額3,000萬的一半，也就是1,500萬。

三、婚前財產、繼承、無償取得財產雖然不須納入計算，但前述財產在婚後所生的孳息，則須納入計算。本次「民法第1030條之1修正草案」中，原本有多位立委提案，針對婚前財產在婚後所產生的孳息，以及繼承、受贈等財產在婚後所產生的孳息，基於他方對於孳息或所得並無貢獻或協力，而提案主張應修法不納入計算，但最終在黨團協商後未被採用。因此，按照以往法令見解，假設夫離婚時財產剩1億，妻財產剩5,000萬，但夫的1億財產中，8,000萬是來自於婚後繼承的不動產，另外2,000萬是屬於所繼承不動產的租金收入，妻的5,000萬則全數為創業收入時，在計算剩餘財產差額分配時，夫繼承的不動產8,000萬不計入，但2,000萬的不動產租金收入仍要列入計算，夫妻離婚時，夫可以跟妻請求差額3,000萬的一半，也就是1,500萬。

四、夫或妻各自擁有的資產，如果分不清是婚前還是婚後財產時，會被納入婚後財產計算。實務上，金錢最容易混在一起，而分不出是婚前還是婚後財產，如果有想要在未來離婚時，不想人、財兩失，仍保留自己婚前金錢的人，可以考慮將婚前的金錢，單獨存放一個專戶並與婚後的金錢帳戶加以區隔使用。

五、本次修法後，對不務正業、不負擔家庭責任的配偶，想透過離婚分配高額的財產致富，將變困難。依本次修法內容，夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額。法院為裁判時，會綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素作考量。

六、如果夫妻雙方未來不想有上述剩餘財產差額分配的困擾時，則可選用約定分別財產制，讓各自的財產，依照各自的金錢觀念管理，以後即使離婚，也不會有剩餘財產差額分配請求權的問題。

(工商 )