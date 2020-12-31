陳清波基金會年度獎學金頒獎典禮，31日上午在竹南照國中禮堂舉行，苗栗縣長徐耀昌致詞肯定基金會助學精神。（謝明俊攝）

陳清波基金會年度獎學金頒獎典禮，31日上午在竹南照國中禮堂舉行，今年有80名學生獲獎。（謝明俊攝）

陳清波基金會年度獎學金頒獎典禮，31日上午在竹南照國中禮堂舉行，竹南鎮長方進興感謝基金會嘉惠竹南子弟。（謝明俊攝）

陳清波基金會年度獎學金頒獎典禮，31日上午在竹南照國中禮堂舉行，後龍鎮長朱秋隆感謝基金會嘉惠後龍子弟。（謝明俊攝）

苗栗縣陳清波文教基金會自2013年起資助竹南鎮、後龍鎮弱勢家庭學生，最長資助學生目前已經大學畢業，已嘉惠700名有心向上的學子，發出金額高達4千萬元，成為當地最重要的獎學金，31日上午，基金會在竹南照南國中發放今年度獎學金，每人每年金額多達6萬元，共有80名學生受惠。

陳清波文教基金會是由陳榮秋董事長所獨資創立，並從2013年開始頒發獎學金給竹南、後龍2地的弱勢學生，從國小至大專皆有，有受獎學生受助時間長達9年，從國小開始，目前已經就讀大學，每年都接受基金會資助6萬元獎學金，對於出身單身家庭的學生來說，是個非常珍貴的資源。

基金會頒發獎學金8年來，共有700名學生受惠，總金額已超過4千萬元。今年基金會接受申請學生有105人，經過基金會審核，並派員逐戶登門探視，依照基金會所訂「助學金評分表」覈實評選後，共同80名學生入選，每人每個月撥助5千元，一年共6萬元。

今年度的獎學金頒發典禮，31日上午在竹南照南國中禮堂舉行，由基金會董事長蔡樹軒主持，陳榮秋董事長親臨觀禮，包括苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明夫人吳麗莉、竹南鎮長方進興、後龍鎮長朱秋隆等人到場祝賀獲獎同學。獲獎同學並由學校校長、老師陪同，由在場人士勉勵、加油，現場氣氛熱烈溫馨。

蔡樹軒董事長表示這項獎學金是國內中、小學同性質獎助學金中金額最高的，對弱勢家庭學生的課業輔導、才藝補習及校外活動，有直接助益，各校師長對於基金會的目標都非常清楚及肯定，每年都會鼓勵有需要的學生踴躍申請，受到地區人士肯定。

徐耀昌在致詞時特別表彰基金會創辦人陳榮秋刻苦向上、研發創業、擴大事業版圖後，獨資捐資創立基金會，協助弱勢家庭學生不遺於力，讓弱勢學生不要輸在起跑點，也希望受助學生受恩毋忘報，受人點滴、湧泉以報，未來有時回報國家社會，讓基金會的效益無限擴大。

得獎學生代表陳芝穎、家長代表郭惠雅都非常感激基金會創辦人陳榮秋以及所有人員，立志將來學有所成，一定會以基金會精神為標竿，回饋社會。

影片聯結》https：／／youtu.be／3Iir3SwzGX0。

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