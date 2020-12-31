你知道LINE在2020年推出了哪些新功能嗎？根據LINE內部2019年12月到2020年11月統計數據，台灣用戶愛用新功能由「聊天室分類」奪冠！第二名是兼具效率與禮貌的「無聲訊息」，第三名則為可秒回貼圖的「貼圖鍵盤分類」。LINE團隊觀察到，今年用戶最需要，也最有感的新功能，就是讓訊息更好找，讓回覆更輕鬆，能增進溝通效率的聊天室相關功能。以下是2020 台灣用戶愛用新功能榜單前十名！

LINE 2020 台灣用戶愛用新功能榜單。（摘自LINE官網）

【第1名】聊天室分類：訊息自動分類更好找

聊天室分類可以將訊息自動分類為好友（1對1）、群組、官方帳號，與社群，且每個分類中都還可以釘選聊天室，讓手機介面更充分運用，也更容易找到常用的聊天室。聊天室分類目前在手機版（雙平台）與電腦版都已經推出。在手機版中，用戶需至LINE Labs中啟用此實驗功能，而電腦版中則為正式功能，並預設開啟，還可自訂分類。與其他地區相較，台灣用戶使用人數為其他地區的兩倍以上。

【第2名】無聲訊息：傳出訊息時不怕驚擾對方

無聲訊息一樣是需要手動在LINE Labs中啟用的功能。啟用功能後，輸入訊息並「長按」傳送鍵，就會出現無聲訊息的選項。點選無聲訊息後傳送，該訊息在對方手機上不會發出任何提示音。適用情境像是傳送者考慮時間已晚或擔心打擾，但不立即傳送訊息又怕耽誤或忘記，此時可選擇以無聲訊息傳送，是兼顧效率與體貼的實用功能。在台灣，每天傳送/接收的訊息數量為10億，其中有1,500萬則(1.5%)訊息是以無聲訊息傳送。

【第3名】貼圖鍵盤分類：快速回覆對應情緒的貼圖

這個功能既有趣又實用。這裡的分類是根據情緒，像是開心、謝謝、拜託等等。擁有的貼圖越多，點選每個情緒類別時，就會看到更多的貼圖。每個人看到的分類多寡，會因擁有貼圖的數量與內容而不同。

【第4名】自動備份：讓備份更方便

在今年於雙平台都推出了自動備份功能。自動備份需先到LINE設定中啟用，並選擇偏好的備份頻率，之後只要符合啟動要件，像是手機裝置為鎖定狀態，備份空間足夠等，系統就會依照自行設定的頻率，針對聊天對話的文字進行自動備份。備份頻率設定方面，設定為「每天」者最多，其次是「每週」。

【第5名】LINE社群：全新網路聊天室

有別於群組，LINE社群的定位是公開的網路聊天室，配備管理員機制，用戶可以自訂暱稱加入聊天，最高支援5,000人即時群聊。LINE社群中有各式各樣的有趣主題，可透過搜尋社群，或是造訪社群主頁來找到更多同好聊天。在台灣，使用LINE社群的用戶年齡佔比最高的族群為30-39歲，這個族群瀏覽所加入社群的內容或參與討論是最積極的。

【第6名】生日好友：傳賀卡、送禮物，好友生日即時表達心意

「生日好友」位於LINE主頁中，只要曾在LINE中登錄過生日，並選擇顯示生日，就會顯示在自己好友的「今日壽星」的欄位中。當天、前一天，與未來一週的好友生日，都可以在這邊看到，並且直接傳賀卡、送禮物，在好友生日時，即時表達心意。在台灣，已註冊生日的用戶已達750萬，其中30歲以下的年輕族群最喜愛公開分享自己的生日，以接收好友的生日賀卡祝福。在送禮功能方面，女性、iOS用戶的送禮頻率最高。最熱門送禮項目為LINE酷券與貼圖。

【第7名】OCR圖片轉文字：抓出圖片中的文字、還可即時翻譯

OCR（光學字元辨識）可以把圖片中的文字解析出來，這個功能現在在LINE的手機版與電腦版都有，只要在LINE聊天室中開啟相機拍照，或是在聊天室中點開一張圖片，然後點選標示著「A」的小圖示，就會偵測圖片中的文字，讓您可以輕鬆一鍵複製圖片中純文字檔。在今年OCR功能也在電腦版中予以強化，在工作的情境上非常實用。台灣用戶最愛使用「圖片轉文字」，並順便把這些文字進行翻譯，然後複製另外使用，絕對是OCR使用高手。

【第8名】訊息強調：電腦版專屬，訊息文字可套用字體

在台灣，LINE電腦版月活躍用戶為500萬。在今年，LINE電腦版可以說是煥然一新，整體優化的三個方向深受用戶肯定，包括整體介面翻新、強化與手機版功能的對應，並強化電腦版專屬的功能。電腦版專屬功能中，特別是「訊息強調」功能，能將訊息文字套用五種字體，包括粗體、斜體、刪除線、紅字框，與段落框(之前叫做「程式碼區塊」，在傳遞工作訊息，特別是文字量較多的使用情境下，能讓同樣使用電腦版收訊的對方更快掌握訊息要點。

【第9名】新版LINE錢包：行動支付與消費情報一手包

LINE中的「錢包」頁面，在今年也迎來了全面性的優化，讓付款功能一點進來就看到，此外也集結了行動支付與消費相關服務入口，與實用的生活消費情報，像是官方帳號優惠券、LINE購物好康情報、LINE POINTS集點任務等，並導入人工智慧，可依照用戶的偏好來安排不同的顯示順序。

【第10名】新版個人檔案：滿版更好看、裝飾更豐富、搭配虛擬人像更好玩

除了更換大頭貼，現在還有更多好玩好看的選項。個人檔案在今年有大幅度的優化，優化介面改為滿版頁面，並新增各種裝飾個人檔案的元素，包括整組設計好可以直接套用的美美背景、文字、小工具，還可以放上自己的虛擬人像，或喜愛的LINE貼圖。

(科技)