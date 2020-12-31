萊豬「零檢出」無效 連江縣議長：多年前早已規範 16:482020/12/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院宣布各地萊豬「零檢出」自治條例不予核定，連江縣議長張永江今（31日）表示，連江縣自治條例中規範萊克多巴胺零檢出，並非最近規範。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院宣布各地萊豬「零檢出」自治條例不予核定，連江縣議長張永江今（31日）表示，連江縣自治條例中規範萊克多巴胺零檢出，並非最近規範，多年前早已規範「零檢出」，此次僅是針對部分條文內容修正，將會和縣長、議員及縣府團隊討論後續作為。 瘦肉精零檢出自治條例與中央抵觸 屏縣府：將遵循中央法規辦理 中央宣告地方食安自治條例無效 中市府祭五大作為捍衛健康 (中時 ) #零檢出 #規範 #萊豬 #自治條例 #連江縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊劑零檢出自治條例無效 鄭文燦：配合中央統一標準 15:262020/12/31 政治 萊豬自治條例失效 北市將提釋憲 15:332020/12/31 政治 地方萊豬零檢出中央說無效 花縣府批不尊重民意 19:292020/12/31 政治 萊豬零驗出自治條例無效 新北議會：將送大會決議釋憲與否 15:392020/12/31 政治 直播／不容地方牴觸中央 行政院下午宣布萊豬一致性規定 10:552020/12/31 政治 萊豬地方自治條例無效 議員將成立連署站抗爭到底 17:572020/12/31 政治 為食安把關 硬起來嚴查「萊豬」看這裡 16:202020/12/31 生活 自治條例零檢出無效規定 竹縣擬提釋憲、訴願 15:052020/12/31 政治 萊豬進口前夕 雲林豬價平穩 04:102020/12/31 地方新聞 萊劑零檢出自治條例無效 雲林縣自治條例有秘密武器 18:492020/12/31 政治 萊劑零檢出規定遭行政院否決 北市府：若聲請釋憲將支持尊重 19:262020/12/31 政治 生活熱門新聞 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 離婚後財產不必再均分 民法修正案立院三讀通過改依貢獻度 - 生活 殺手級寒流報到 昨全台31人猝死 - 生活 萊豬進口只給人吃 農委會公文認證：台灣豬不能吃 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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