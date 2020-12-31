行政院宣布各地萊豬「零檢出」自治條例不予核定，連江縣議長張永江今（31日）表示，連江縣自治條例中規範萊克多巴胺零檢出，並非最近規範，多年前早已規範「零檢出」，此次僅是針對部分條文內容修正，將會和縣長、議員及縣府團隊討論後續作為。

(中時 )