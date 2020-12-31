台北外匯市場今封關，台北外匯經紀公司新台幣今收盤價為28.508元，封關守住28.5元不破，小貶0.1分，守住「彭淮南防線」，成交量為18.23億美元。今年以來新台匯價升值幅度計5.61%，收盤價為1997年以來、計23年來新高。

央行統計以昨天收盤價計，今年以來歐元升值9.43%，人民幣升6.61%，韓元升值6.45%。

央行今年第四季理監事會，上修今、明年兩經濟成長率，分別至2.58%、3.68%。央行指出，今年第3季輸出大幅擴增，帶動經濟成長大幅回升3.92%，預估第4季輸出成長動能持續，因此，上修全年經濟成長率至2.58%。展望明年，民間消費成長將由負轉正、民間投資及輸出成長增強，預測明年經濟成長3.68%，將優於2020年。

台灣在經濟復甦好轉下，對新台幣匯價提供支撐。央行分析，本年1~11月台灣出口表現優於亞洲主要經濟體，主因：(1)積體電路及資通與視聽產品出口大幅成長、(2)近月傳產貨品(包括機械、塑化、基本金屬)出口成長回穩。

(時報資訊)