大陸遊戲實況主「一條小團團」有甜美嗓音及談吐風趣，擁有大票粉絲支持，但她開直播時總戴著口罩，不露臉神秘風格變她的招牌，她的真面目特別令人好奇，身材也變討論話題之一；先前她稱自己體重沒有超過60公斤，但聖誕節被抓包體態豐滿到螢幕裝不下，讓網友超吃驚。

一條小團團在大陸直播平台「鬥魚」是超高人氣遊戲實況主，她憑藉優異遊戲技術和直率性格，及甜美又神秘的外型，有大批粉絲愛戴；她總是戴著黑色口罩，先前就曾發生過直播事故，疑似攝影機故障，鏡頭突然出現她沒戴口罩的樣子，短短4秒無濾鏡的狀況，臉看起來超圓潤，眼睛還變單眼皮，和平常的樣貌落差不小。

先前曾發生直播事故，小圖團真面目曝光，圓潤的臉蛋被批和平常「差很大」。(圖/ 摘自微博)

近日小團團又被抓包體態豐滿到螢幕裝不下，讓網友超吃驚。(圖/ 摘自微博)

當時直播事故就被截圖瘋傳，不少網友覺得自己「受騙」，她也解釋不想露臉的原因，「露臉時沒紅，不露臉卻紅了」，怕大家看她直播放錯重點，只看她的外貌，才選擇戴口罩不露臉。

沒想到聖誕節左右開直播又出現狀況，有觀眾注意到過程中小團團站起身的背影，居然快把螢幕填滿，豐腴的身形加上先前事故露出的大臉，讓網友不禁毒舌，「這太離譜了」、「聲音真的是女神，如果沒看到就好」、「回不去了」；但也有不少鐵粉力挺小團團，「很可愛啊」、「角度問題吧」。

(中時新聞網)