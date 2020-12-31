50歲男星吳奇隆和氣質女星劉詩詩結婚5年，去年迎來兒子誕生，近來屢傳幸福肥的消息，身材狀況一直備受矚目，過去他還曾曬出自拍影片破除變胖謠言，不料今日宣布稻草熊娛樂集團在香港聯交所主板上市，身材變化又再度掀起討論，不少粉絲直呼四爺是不是又變胖了。

北京稻草熊影視為吳奇隆於2003年創立的影視公司，曾製作過《墨攻》、《尋秦記》、《新白髮魔女傳》、《蜀山戰紀》等作品，旗下也擁有不少藝人。吳奇隆今日開心宣布公司即將在香港聯交所主板上市，「看到我的親朋好友們取得的成績由衷的為他們開心，恭喜稻草熊」。

吳奇隆特別拍攝了一段16秒影片來為公司祝賀，同時也祝大家新年快樂，然而畫面中能看到吳奇隆戴著細框眼鏡，身穿一件灰色運動外套，外套看起來似乎有點緊繃，身體和臉不成比例，讓他的身材又再度歪樓成為焦點。

吳奇隆被發現又腫了一圈。(圖/翻攝自吳奇隆微博)

不少網友都留言恭喜吳奇隆，「看一下稻草熊的成績單，確實很棒」、「老大，在20年的最後一天終於聽到熊熊的好消息了」、「期望熊公司早日在香港掛牌」、「看到熊熊一步一步變得這麼棒，只想說老大你們真的是辛苦了」，然而也有網友直呼，「老大是不是最近又腫了？」

(中時新聞網)