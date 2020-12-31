君毅中學31日下午舉行愛心園遊會。由學生自行設攤義賣。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學31日下午舉行愛心園遊會。學生自我表演。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學31日下午舉行愛心園遊會。學生自我表演。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學31日下午舉行愛心園遊會。請來網紅琳妲主持。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學為實踐「施比受更有福、明天會更好」觀念，君毅中學於31日在學校舉辦「寒冬送暖愛心義賣園遊會暨師生同歡倒數迎新年」活動。總共義賣所得15萬餘元，將分別捐贈給華山基金會及其他慈善團體。

君毅中學積極推動幸福工程，培養學生帶著走的能力，寒冬送暖愛心義賣活動已連續辦理9年，今年以園遊會方式辦理，捐助所得將主要用於學生急難救助。此外，校方尊重學生自治會提議，將部分善款捐贈「台灣流浪動物救援協會」救援受傷的流浪動物，醫療、照護、送養。

義賣園遊會是在31日中午登場，由享譽盛名的餐飲科金牌戰隊及各處室設攤，校方將動員全校師生2千多人，以當天「午餐費」共襄盛舉，所得收入扣除成本開銷後，將全數捐出，希望傳遞君毅的溫暖與幸福。

為了讓活動更精彩，校方放手讓學生獨挑大樑，好好展現「君毅幸福七力」。學生自治會成員在段考後利用課餘之暇積極籌辦動物「聲」友會活動，除拍攝宣傳影片、搭建青春動感舞台外，更邀請學生最愛的網紅妲擔綱活動主持，並邀請創作歌手派偉俊蒞臨現場演唱，增添活動亮點。

活動至下午結束，總共募得捐款總金額159055元，將分別捐助學生急難救助金80000元、張媽媽流浪動物之家40000元、華山基金會27500元以及世界和平基金會11555元。

(中時 )