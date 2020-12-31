美國總統當選人拜登的政權交接團隊12月30日表示，拜登將提名凱瑟琳．希克斯（Kathleen Hicks）為國防部副部長。一旦參議院通過這一人事案，希克斯將成為擔任五角大廈第二號人物的第一位女性。

希克斯目前領導拜登過渡時期的國防機構審查小組，並且是華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）資深副總裁兼國際安全計劃主任。她曾在歐巴馬執政時期任職於國防部，主要負責為國防部部長和國防部政策次長擔任顧問。

此外，拜登還將提名科林．卡爾（Colin Kahl）為國防部負責政策事務的次長。卡爾曾擔任過歐巴馬總統的高級顧問，並在拜登任職副總統時擔任其國家安全顧問。卡爾還曾擔任過負責中東事務的國防副助理部長。

據中通社報導，拜登說：「希克斯和卡爾擁有豐富經驗和經歷過危機考驗的判斷力，有助於應對我們今天面臨的一系列挑戰，以及我們明天可能面臨的所有挑戰。在我們努力恢復美國在世界舞台上負責任的領導地位之際，他們將是我們值得信賴的夥伴。」

CNN在報導中提到，希克斯曾在歐巴馬政府任職，並於2012年被參議院確認為負責防長政策事務的首席副手。在這一職位上，希克斯負責就美國國防政策和戰略，向負責政策的防長和副防長提供諮詢。

拜登之前已提名退役將領、前美軍中央司令部司令奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長。這項人事案若獲國會通過，奧斯汀將成為美國史上首位非裔國防部長。

2018年2月，美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（US China Economic and Security Review Commission）就中國軍事現代化對美國在印太地區國家安全利益的影響舉行聽證會。據美國之音報導，時任CSIS國際安全計劃主任的希克斯在聽證會上說，過去10年，中國軍力和經濟力量增長，是影響美國和亞太地區盟友和夥伴關係的主要因素。

儘管美國盟友和夥伴在如何對待中國問題上意見並不一致，她說，這也是美國很難在亞洲建立類似歐洲的北約組織（NATO）之原因，但是，希克斯說，這也並不影響美國的盟友和夥伴們希望藉美國的軍力來平衡中國的力量，特別是現在可以確定的是中國軍力增長並不十分友好。

希克斯說，雖然美國在亞洲存在會帶來一些小的摩擦，但是美國還是亞太地區最大的穩定力量。她說，美國盟友和夥伴們對美國平衡中國軍力的各種說法表示歡迎，從歐巴馬時代的亞洲再平衡到川普的「大國競爭」，美國盟友和夥伴們都表示歡迎。

她還說，美國在亞洲的盟友和夥伴網路是美國的重心。當盟友和夥伴關係強勁的時候，就可以限制中國成為世界大國、影響亞洲集體利益的能力。

(中時 )