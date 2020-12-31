財政部函令，專供已立案之社會福利團體和機構使用，並經各地社政機關證明者，每一團體和機構以3輛為限，司法院大法官作成解釋，認為財政部的函令增加法律所無的限制，違反憲法租稅法律主義，宣告違憲，不予援用。

聲請釋憲的彰化縣聖家啟智中心等3家社會福利機構，其教養院有3輛車輛免稅，但彰化稅務局以財政部函令，認為另7輛不得免徵牌照稅，要求7輛車輛須分別補繳1萬到6萬不等稅金，社福機構不服提訴訟，敗訴確定後聲請釋憲。

(中時 )