財政部限令社福機關限3輛車免稅 大法官宣告違憲 17:022020/12/31 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院祕書長林輝煌說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部函令，專供已立案之社會福利團體和機構使用，並經各地社政機關證明者，每一團體和機構以3輛為限，司法院大法官作成解釋，認為財政部的函令增加法律所無的限制，違反憲法租稅法律主義，宣告違憲，不予援用。 聲請釋憲的彰化縣聖家啟智中心等3家社會福利機構，其教養院有3輛車輛免稅，但彰化稅務局以財政部函令，認為另7輛不得免徵牌照稅，要求7輛車輛須分別補繳1萬到6萬不等稅金，社福機構不服提訴訟，敗訴確定後聲請釋憲。 政院指萊劑零檢出自治條例違憲無效 江啟臣諷：民進黨又送全民大禮 連假景點啟動人流管制 瑞芳警分局加強交通疏導 (中時 ) #財政部 #輛車 #免稅 #宣告違憲 #函令 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄女騎士3貼撞休旅車 5歲女童沒戴安全帽顱內出血死 19:022020/12/30 社會 國際扶輪社捐行動診療車 南投偏鄉醫療添保障 17:142020/12/30 寶島 光陽、三陽產能開最大 12月機車狂賣逾12萬輛 04:102020/12/31 財經要聞 性侵犯刑後強制治療違憲 法務部：將與刑罰執行明顯區隔 18:402020/12/31 社會 Volvo 全新電動車可能是 XC40 Recharge 轎跑版本：明年 3 月發表、9 月開賣上市 18:222020/12/30 汽車情報-汽車新聞 暖心抵禦寒流！陳時中與黃珊珊夜訪北車、艋舺送溫暖 14:182020/12/31 生活 彰化微笑單車說再見 導入MOOVO系統及車輛1650輛數量不變 11:042020/12/31 生活 舊換新快落日 老車搶報廢 04:102020/12/31 財經要聞 永安機車與汽車車禍 5歲女童送醫不治 18:372020/12/30 社會 性侵犯強制治療釋憲案明出爐 藍委呼籲重視受害者與全體民眾人權 11:312020/12/30 政治 強風吹倒國小老樹 雲林漁民防寒害護魚 18:402020/12/30 寶島 生活熱門新聞 北市為何堅持現場跨年原因曝光 因陳時中對黃珊珊吐一句話 - 生活 寒流最冷6度為何這麼恐慌？他不解發問 網點台灣在地關鍵 - 生活 談好「下車紅包」婚禮當天新郎反悔殺價24萬 新娘淚崩：不結了 - 生活 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 影》101煙火秀300秒、1萬6千發煙火絢爛震撼視覺 送走2020 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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