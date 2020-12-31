味全龍在今年擴編選秀從4隊挑走吳東融、劉時豪、王玉譜和陳品捷，在今日簽約期限以前都與4人完成簽約，此外也公布背號，劉時豪與陳品捷仍穿原背號60、93，不過吳東融和王玉譜原本背號已有主，因此改穿67、90。

味全龍在第二次擴編選秀共花3000萬從其他四隊挑走可用之兵，今日也順利完成簽約，魏應充粉絲團小編也發布訊息，歡迎4人加入味全龍，此外也分享球員背號訊息。

劉時豪發音與「60」號相似，因此從小到大他都選擇60為背號，轉隊至龍隊後仍延續過去的背號；陳品捷則是續穿過去在富邦悍將的93號，兩人的背號都是原本龍隊就空著的號碼。

而吳東融過去在中信兄弟穿的61號，以及王玉譜在統一獅穿的29號在龍隊都有選手使用，分別是曾柏融與莊玉彬，其中曾柏融原本穿16號，不過後來「龍狀元」王維中加入後將16號禮讓給他，改穿61號，這次吳東融加入後則沒有再更動，未來吳東融會改穿67號、王玉譜穿90號，再次於球場見到他們將會是新身分、新球衣、新號碼。

(中時 )