喧騰一時的幸福人壽掏空案，已經在監服刑的前幸福人壽董事長鄧文聰利用職權，涉向EFG銀行質押借款掏空公司部分，2019年8月23日高院更審將他依背信判刑16年、洗錢4年，最高法院31日駁回鄧的上訴，共判刑20年定讞。

同案被告黃正一，最高法院也駁回黃就罪刑部分的上訴，依更審將他依加重背信判刑8年半，洗錢罪1年半，合併執行9年6月。最高法院並通知檢方對黃啟動防逃機制。

至於高院更審判決中沒收鄧的犯罪所得、沒有沒收黃正一的犯罪所得的部分則撤銷發回。

鄧文聰、黃正一被控在2007年8月移轉幸福5,000萬美元資產EFG銀行成立STAAP基金後，佯稱鄧私設Surewin、High Groundse兩家公司為幸福人壽關係企業，以STAAP基金為擔保，向EFG借款2,200萬美元，朋分作為私人企業資金運用。

鄧2008年1月接董事長後，再以幸福1億5,600萬美元資產，委託EFG成立SFIP基金，向EFG質押借款後匯洗至私人帳戶。前年8月金管會發現資產遭質借2億多美元，且因未獲清償1億9384多萬美元資產，遭EFG銀行凍結，移送偵辦鄧、黃2人。

2017年底，最高法院認定鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分犯行明確，依違反保險法的背信罪將他判刑10年，併科罰金3億5000萬元確定，鄧男入獄執行。

至於鄧文聰被控與黃正一共同向EFG銀行質押借款掏空公司部分，高院更一審在2019年8月23日依背信、洗錢罪將鄧、黃2人判刑。

(中時 )