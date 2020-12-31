響應金管會開放銀行政策，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行與集保進行首波合作，讓國泰證券的證券交割戶客戶只要同意授權，即可在集保e存摺APP於單一畫面查閱其證券及證券交割帳戶的整合資產資訊，不僅提高證券交易的使用便利性，也將降低客戶因證券交割戶餘額不足，而產生的違約交易風險。國泰世華銀行透過實現開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」應用，推進台灣金融創新發展。

擔任財金公司開放API研究諮詢小組召集人的國泰世華銀行副總王志峰表示，國泰世華銀行積極參與開放銀行(Open Banking)的發展，從規範設計、技術介接與開發、實際應用等各層面都率先實作與執行。在推動開放銀行第二階段『消費者資訊查詢』的應用上，於年初就首家與集保合作規劃相關應用情境，實現開放銀行的精神，擴大金融服務的場景。未來也將持續協調各家業者，在開放銀行的領域協助主管機關與所有同業，為台灣在數位金融搶得國際性的關鍵角色。

國泰世華銀行去年10月即與財金公司正式啟動開放API平台，率先開發18支符合金管會和財金公司規範的API，並且上架至財金公司的管理平台，完成開放銀行第一階段「公開資料查詢」，也率先與多個第三方服務提供業者完成介接，在台灣金融業中拔得頭籌，也希望能帶領台灣金融業跟上國際腳步，達到台灣整體科技金融業數位轉型的目標。

(時報資訊)