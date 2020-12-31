農曆年節將至，因應現代生活步調，簡單籌備、便利即食的除夕團圓飯漸成為市場主流，且今年多國邊境封鎖，消費者僅能留在台灣過年，在家圍爐成為今年最熱門話題。網家(8044)統計，旗下PChome 24h購物今年整體年菜對比去年過年前夕(2020/12/21-12/28對比2019/12/2-12/9)銷量成長超過20％，PChome 24h購物即日起推出年菜預購至2/8。

PChome 24h購物分析站上「十大熱門年菜商品」，今年年菜採購三大趨勢，以老字號店鋪、名廚監製及推薦、跨界年菜為優先挑選考量，主因老字號商家口碑好，推出的年菜料理品質具保證，老字號品牌即包辦排行榜三品項；名廚監製、餐廳飯店推出的年菜料理可高度還原星級料理，獲得高度關注；其他如跨足年菜市場的A.S.O阿瘦皮鞋、豬肉加工製品大廠「黑橋牌」亦跨界推出年菜組合，買氣也很旺。

PChome 24h購物指出，為滿足新春團圓饗宴，今年站上更推出星級飯店、特色飯店年菜商品，精品年菜亦受到關注，在擺盤、菜餚設計上別出心裁，格外吸睛。本月29日也開賣國立故宮博物院首推經典限量年菜組合「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」，建立市場銷售獨特性，網家除了穩住線上3C霸主銷售龍頭，也希望嘗試各種新的模式，拉抬商品銷售格局。

(時報資訊)