因應高資產客戶多元複雜的財管需求，金管會今年8月頒布新財管方案，明定高資產客戶需求多屬較高複雜度，銀行應符合「財務健全性」、「管理資產規模」、「守法性」、「內部控制制度及風險管理文化之有效性」及「經營業務能力與資源投入情形」等五大面向標準，並經申請核准始得辦理。金管會今（31）日核准中信金(2891)旗下中信銀為首批開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，提供總資產逾新臺幣1億元以上之高資產客戶更多金融商品與服務。

中國信託銀行獲准成為首批新財管方案開辦銀行後，將善用其金融市場領先地位及產品創新能力，設計更多元的金融商品，結合完善的海外平臺，提供高資產客戶媲美香港及新加坡等金融中心的國際級服務，協助客戶掌握全球金融市場脈動及滿足其投資需求。

中信銀行以「需求方案導向服務」（Solution-based Services）滿足客戶多元理財需求，針對私人理財團隊，提供每年400小時教育訓練，協助取得專業證照，搭配全方位專家團隊，提供客戶優質的財富管理服務。另外，中信銀行持續強化私人理財專業團隊對風險管理、法令遵循、內部控制文化意識與遵循，透過宣導、教育訓練與滾動式風險態樣監控查核，建立公司對違規舞弊零容忍的認知，確保客戶權益。

(時報資訊)