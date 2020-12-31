受到政府「打炒房不打房」的房市政策影響，加上央行也祭出新一輪的選擇性信用管制措施，政策對於自住客並未有太大影響，但市場仍需要時間消化相關訊息，各房仲統計旗下全台門市12月房市成交狀況，都呈現略減的情形。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，12月政府快速針對房市提出許多政策與中長期的方向，由於訊息多且複雜，雖然政府溝通打炒房不打房，但市場仍需時間消化，短時間內有些買方產生觀望心態，因此12月房市雖維持旺季步調，但成交熱度已經較11月降溫。

觀察12月看屋量與11月相當，顯示民眾看屋意願仍高，從12月中下旬買氣回溫，即可印證。依目前的交易市況來看，若國際政經局勢、國內疫情沒有特殊變化，加上買賣雙方價格認知獲共識，這波年底自住購屋潮應可延續至農曆年前。永慶房屋業管部協理謝志傑說，房市穩定復甦，但經不起投機炒作而急漲急跌，在經濟動能轉佳、市場資金充沛及長期低利環境確立狀況下，目前看來房價欲跌不易，預期房價平盤整理或是緩步的上漲，是較能被市場所接受，且房市也才能穩定且長久的發展。

住商機構企畫研究室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，不過央行在月初打炒房政策與後續一系列行政院部會配套，對買方信心產生影響，也讓交易趨緩。時至年底，央行打炒房負面因素對於首購型與投資型客戶影響深，特別是低價區域，買方期待價格修正讓交易呈現弱勢，即便有重大建設頻傳的行政區，在本月反而表現疲軟。雙北買方多數自用，也認為價格難有大幅修正，加上過去沒有爆量狀況，應是成交穩定的重要原因。

市場對於房市後續變化有多種揣測，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，自住購屋者仍有價修期待，因此追價意願不高，本月整體交易成長增幅趨緩，尤其是中南部重劃區新屋買氣停滯，多少都受到打炒房政策而呈現觀望氛圍。

(時報資訊)