◎多縣市跨年改線上 台鐵加班車減12班

新冠肺炎爆發本土案例，加上有境外移入案例為英國變種病毒，許多縣市取消今晚的跨年活動改為線上直播，交通部預估疏運人次將減少，部長林佳龍表示會滾動式檢討疏運措施。台鐵局稍早指出，36班元旦加班車將取消12班次。

◎為食安把關 硬起來嚴查「萊豬」看這裡

行政院31日宣布地方食安自治條例部分條文無效，台中市政府除了表遺憾、無法認同，衛生局祭出5大作為，包括，稽查「萊豬」量能擴增10倍、豬牛肉品輸入業冷凍倉儲源頭抽查、抽驗結果揭露、修訂辦法核發檢舉獎金，推「無萊豬金標章」，以全國最嚴標準，為食安把關。

◎健保費率拍板5.17％ 消基會：明年恐仍要討論

健保安全準備金明年底將低於1個月，依法將調漲費率。金保會11月完成審議後，明年的費率將訂在5.17％，回復至2010年的費率，對此，健保會委員、消基會副董事長吳榮達表示，雖然比預期的4.97％來的高，但也僅是回到馬政府時期的5.17％，但他也說，如果沒有其他配套，恐怕明年又要重新討論後年的健保費率。

◎加重妨害公務罪三讀 襲警最高可判5年

《刑法》修正妨害公務罪章相關規定，31日經立法院三讀通過，法務部表示，增訂的「加重妨害公務罪」，民眾襲警最高可判處有期徒刑5年，修法彰顯公權力行使不容挑戰以及政府捍衛執法人員的決心。

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(中時新聞網)