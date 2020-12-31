李霈瑜（大霈）、林柏宏、張書豪30日上蝦皮直播《蝦皮娛樂線》宣傳新戲《大債時代》，三位演員在《大債時代》中分別飾演負債累累但努力生活的青年，劇中兼職蝦皮美食外送員的大霈，特別為戲考機車駕照，沒想到在「直線7秒」關卡狂抖失敗，第二次考才過，騎車技術超菜讓她，想到要載人就壓力大，劇中最常被載的林柏宏也分享親身經歷，直呼每次被載都超害怕，「大霈只要一剎車我就把腳放到地上！」

現場邀請三位演員玩遊戲贏獎金，贏家可以享用外送美食，最輸者則可能倒扣獎金欠債。林柏宏先挑戰用派對笛推到杯子拿獎金，賽前躍躍欲試還誇口自己吹氣超有力，結果一開始就掉漆，完全推不倒塑膠杯，遭主持人瑪麗無情開嗆：「不是很有力？讓派對笛硬起來好嗎？」接著林柏宏嘗試限時內用手套黏地上獎金，沒想到卻因為起立、蹲下速度太慢挑戰失敗，隨即遭主持人張立東吐槽：「才幾歲怎麼會蹲不下去！」好勝心強的林柏宏連吞兩敗也忍不住搞笑投降，直說「我不玩啦！」

此外，三人也分享跨年計畫，不約而同表示因為寒流來襲準備宅在家，原本計畫跟朋友上山跨年的林柏宏也已預謀爽約。聊到2021年的新年願望，三位演員都希望身旁人能夠平安健康，張書豪特別期許「防疫順利」，大霈也貼心提醒粉絲「口罩戴好、記得洗手」，林柏宏則不忘置入戲劇宣傳，祝所有人都能「無債一身輕。」《大債時代》將於2021年1月2日晚間9點公視首播。

林柏宏玩遊戲無力，遭主持人瑪麗無情開嗆「硬起來好嗎？」（蝦皮購物提供）

(中時 )