美國在台協會（AIT）今(31)日在臉書上發布2020年度回顧影片，感謝那些讓台美關係變得更茁壯的朋友，但有名嘴看到內容後感嘆，國民黨對美關係真的回不去了。對此，資深媒體人韋安提出3點分析指出，美國人只重視實力，若國民黨無法執政，只會被別人當「孫子」。

韋安今在臉書上表示，有人認為，國民黨對美關係真的回不去了，如果國民黨再鬼扯反美豬不等於反美，再不懸崖勒馬，2024年總統大選美國一定會出手挺綠。

韋安提出3點分析，指出美國人只重視實力，若國民黨無法執政，就不能受到關注，他還認為，國民黨應該思考反「萊牛」爭取民意，並思考當初民進黨是如何透過美牛議題搞垮國民黨的：

一，民進黨當年是如何反美牛，鼓動民意拉選票，搞垮國民黨的？

二，國民黨如果不反「萊牛」，何來爭取民意和再起的機會？不過黨內有不少跪美派，在扯後腿。

三，美國人只重視實力，當初親藍遠綠，現在不是反過來。國民黨有不少人想當美國的「兒子」，以為就可以受到垂憐。但沒有實力，無法執政，只會永遠被別人當「孫子」。

又在「倒江」、「亂江」？ 有人認為，國民黨對美關係真的回不去了，如果國民黨再鬼扯反美豬不能於反美，再不懸崖勒馬，2024年總統大選美國一定會出手挺綠。 一，民進黨當年是如何反美牛，鼓動民意拉選票，搞垮國民黨的？ 二，國民黨如果不反「萊... 由韋安發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)