鋼價漲聲不斷，隨著國際鎳價飆漲，繼燁聯(9957)率先公布2021年1月不鏽鋼內外銷盤價大漲，其中，304系列大宗熱冷軋不鏽鋼品每公噸大漲5,500元，另一上游大廠唐榮(2035)今日開出盤價，也同步漲5,500元。

在國際鎳價飆漲，原料成本大增帶動，燁聯30日宣布全面調漲2021年1月內外銷盤價，內銷價部分，304系列大宗熱冷軋不鏽鋼產品每公噸大漲5,500元、漲幅近7%，另430系列產品每公噸大漲4,000元；外銷價則依不同規格每公噸大漲150～250美元。

另一大廠唐榮今日開出盤價，同步大漲，漲幅也一致；2021年1月不鏽鋼304系內銷每噸大漲5,500元。

另外，燁興(2007)今日開出的明年1月盤價，也是大漲開出，其中，不鏽鋼盤元每噸大漲6000元，碳鋼盤元每噸大漲3500元，反應目前碳鋼及不鏽鋼原料飆升，帶動價格進一步大漲。

(時報資訊)