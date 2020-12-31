英國為因應疫情，祭出更大範圍的封鎖，美國對歐盟產品實施報復性關稅，壓抑了投資情緒；歐股投資在今年最後一個交易日平倉，減少曝險，歐股低開。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.22點或-0.31%，為399.01點。美股周四休市，以及部分歐股例如德股休市，讓交易數量較為稀少。

泛歐600指數在2020年至目前為止下跌了約3.8%，落後於亞洲和華爾街股市的收在歷史新高點。新冠疫情的快速飆升，脫歐議題連串的憂慮，都對歐股產生壓力。

德國DAX指數在周三最後一個交易日收漲3.5%，稍低於歷史高點。義大利富時MIB指數則在今年收跌5.4%。

英法股市31日繼續交易。英國FTSE指數暫跌1.6%，法國CAC指數暫跌0.5%。

倫敦股市在周四遭到較大打擊。英國首相強生(Johnson)下令擴大最嚴格社交警示的地區和範圍。

法國空中巴士和製造商Safran，以及酒類製造商Pernod Ricard和Remy Cointreau皆跌約1%。美國貿易代表處周三表示，將對歐盟航空器零件和德法的葡萄酒祭出關稅，為美歐雙方16年來對航空業的補貼爭吵戰火，再添一根火柴。

(時報資訊)