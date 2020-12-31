一般人都知道，飯店buffet的食物不能打包，但一名男子卻看到一名貪心的大媽，不僅蛋糕、熱食狂打包，隔天還在咖啡機前，用嘴喝掉溢出的牛奶，網友看後大罵「不要臉天下無敵」。

原PO事後將這名大媽的誇張舉動照片貼到臉書社團「爆料公社公開版」，畫面中可以看到，該大媽一人到飯店用餐，吃完竟拿出多個準備好的塑膠袋，對著桌上的沙拉、果汁、咖啡、炒麵、冷盤、燉肉等等，瘋狂打包，而且照片中還不是打包的全部。

飯店的員工見狀曾出面制止，但該名大媽仍然我行我素繼續打包，隔日還做了一件令人匪夷所思的事，竟然連續按了2下咖啡機導致牛奶溢出，接著嘴直接往咖啡機出口靠攏瞄準，把溢出的牛奶喝掉，原PO看到這一幕及時向員工反應。

結果該大媽接下來的反應讓原PO傻眼，主動向每一位值班員工索取「意見反饋表」，還記錄下姓名「此舉從正面來看，是讚美員工的優良服務，但換個角度說，如果員工做出不合心意的舉動（比如說阻止打包？），會不會讓員工擔心被寫意見函吃一記投訴？」。

網友看後氣憤回應「恥度很高的才能做到」、「不要臉天下無敵」、「這種人就不用幫她碼了，別再出來丟臉」、「像這類客人不能帶去小房間讓他休息嗎」、「主管要有肩膀，這種客人不趕出去，還有誰敢來」。

(中時新聞網)