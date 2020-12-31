韓國美聲男團BTOB成員鄭鎰勳，日前爆岀慣性吸毒，隨後他認了呼麻，並表示：「正在反省當中，對團體造成傷害感到很抱歉。」事發10天，所屬公司Cube娛樂宣布鄭鎰勳退出BTOB。

Cube娛樂31日發聲表示，鄭鎰勳本人認為因為這次事件而破壞粉絲對他的信賴以及令他們失望，覺得自己有很大責任並正在反省，與公司經過商議後，為了不想連累隊友，決定離開BTOB，於今（31日）生效，日後BTOB將以6人陣容活動。

鄭鎰勳(右3)退團，BTOB日後以6人形式活動。（圖／翻攝自IG）

鄭鎰勳本月21日被爆慣性吸毒，更傳岀為了躲避警方調查，於5月突然入伍，而鄭鎰勳事後雖然認了呼麻，但否認為了躲避追查而入伍，強調當兵只是按照法律程序，因為是公益勤務員（類似替代役），所以完全不是逃避性入伍。

據悉，鄭鎰勳去年7月和10月就曾接受兩次以上的涉毒嫌疑調查，且為了躲避追查，還使用虛擬貨幣購買毒品，本人坦言呼麻後，讓不少粉絲震驚又寒心。

鎰勳在BTOB裡是饒舌擔當兼創作首腦，2018年曾岀過個人專輯，也是BTOB中第一位以Solo歌手身分出道的成員，之前大紅、引發許多歌手模仿的《可愛頌》就是由鎰勳原創，他在今年5月28日正式入伍，預計2022年2月27日退伍。

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(中時新聞網)