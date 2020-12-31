稽查人員爬下河川稽查，並檢測河川PH值。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

稽查人員投放示蹤計確認廢水流向。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

新北市環保局昨（30）日在泰山區泰林路林三段查獲一家金屬表面處理廠，非法偷排作業廢水污染橫窠溪，現場檢測河川水質PH值僅2.22，由於該工廠未領有廢污水排放許可文件，環保局立即要求工廠停工改善，並依水污染防治法告發，最高可處2000萬元罰鍰。

環保局長程大維表示，環境稽查重案組員在執行水污專案稽查時，發現橫窠溪水有呈乳白色，沿線追查及訪談附近民眾，鎖定上游一間工廠涉有重嫌。組員進入工廠稽查後並未發現排放廢水，業者則辯稱，酸洗鋼管的液體並無隨意排放，由桶槽集中收集後回收再利用。

為蒐集更完整證據，稽查員鍥而不捨持續觀察該工廠排放廢水之時間及頻率，昨天見時機成熟再次進場稽查，發現作業廢水經桶槽收集後由其水管破裂處直接排放至橫窠溪中，除了採集水體檢驗外，另也投劑追蹤污水流向，發現管道沿線都有遭到污染及侵蝕的情況。

環保局當場依水污染防治法予以告發，並敕令工廠停止作業。而業者見狀也不再狡辯，表示將盡速修復該桶槽，將配合後續改善及申請許可證作業。

環保局強調，企業需善盡維護環境保護的責任跟義務，務必依環保相關法令規定做好各項污染防制設施，並定期進行環境保護之有關教育訓練，確實施行以提升企業環境保護形象，否則一經查獲違規事實，將會遭受嚴處重罰。

(中時 )