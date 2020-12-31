從105學年高雄複賽除了原本高雄中學體育館，增加高雄巨蛋這個場館，不過也是那一季開始，就在高雄巨蛋隔壁30公尺的三民家商，連續4季止步預賽，直到本季才終於晉級到複賽階段，也讓聲勢浩大的三民家商啦啦隊可以進場聲援，昨天在雄中動員900人加油團，今天在高雄巨蛋則是全校54班動員了超過40個班級、1400人左右的應援團，不過已經見過加油團大場面的東泰高中，在余祥平、廖慈恩、黃偉程三人合力攻下80分的幫助下，108比71賞三民2連敗。

東泰教練高丁國柱表示，球隊之前在台北經歷過成功高中啦啦隊的「震撼教育」，球員已經習慣場邊的加油聲，「就想像是來為我們加油吧！」高丁補充，雖然距離單節讓對手得分15分以下的目標只有第4節達到（該節三民僅得9分），但還是肯定球員努力，昨天也針對問題念了球員念到半夜，重點是全隊一起努力，才能讓勝利有意義。

前兩年都以工作人員來到高雄巨蛋的三民家商球員，本季高三的李宥騏透露，當時真的不太想進場看球，至於為他們加油的啦啦隊，比他想像的人數還多，令他們打起來相當亢奮，也很享受過程，儘管目前尚未奪勝，接下來的比賽仍全力以赴，也做好可能要拚外卡賽的心理準備。

三民教練謝玉娟認為，球員雖然球技上的表現還要加油，但心理上至少有70分，「孩子們呈現出來的心態比我想像好，這點要給肯定，也謝謝我的助教潘偉銘，有個年紀跟球員比較接近的大哥哥來陪著大家成長也挺好的。」

此役余祥平貢獻33分，隊友廖慈恩和黃偉程各贊助24分、23分，黃偉程並抓下9記籃板；三民本戰則以李宥騏20分最高，賴正棋、陳政坤各13分。

這場比賽賽前高雄市市長陳其邁也來開球，並欣賞一下HBL賽事的魅力。

高雄市長陳其邁（中）今天前往高雄巨蛋為HBL賽事開球。（大會提供）

(中時 )