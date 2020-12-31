揮別疫情籠罩的2020，「藝和創藝」號召旗下藝人謝佳見、簡廷芮、林艾璇（大元）、顏毓麟、胡釋安、潘嘉麗、楊鎮、李劭婕、劉黛瑩、傅顯皓、吳子豪等11名藝人拍攝「以演員之名」年曆，迎接嶄新2021，邀請新銳攝影師Mr. Triangle掌鏡，時尚攝影大師蘇益良、台灣旅英設計師詹朴完成跨界合作。

為了搶在天黑前拍完，團隊凌晨3點便開車前往新竹深山的雷沙達岜斯露營區，自行開車上山的胡釋安，因山路線複雜差點迷失在山中，坐在副駕的顏毓麟更是幫倒忙，已經迷路了還報錯路，導致開到山中未開發的小路，差點進得去出不來，上演山中驚魂記。日前連日下雨，拍攝日好不容易雨停，謝佳見要開拍時又飄起細雨，他直說：「想不到號稱晴天寶寶的我，居然也有失靈的時候。」

顏毓麟、林艾璇（大元）拍攝年曆。（藝和創藝提供）

胡釋安（左起）、謝佳見、簡廷芮拍攝年曆。（藝和創藝提供）

顏毓麟。（藝和創藝提供）

藝人分別徜徉在草地上、溪流間、山中小路、樹林中等，用眼神傳達自己最獨一無二的樣子。大元挑選枯樹做背景，她身穿詹朴設計的網狀針織洋裝嶄露性感，為了拍出唯美姿勢，被攝影師下達不符合人體工學的姿勢，將身體扭曲到極致，讓她一邊拍照一邊嬌喊：「快受不了」。

挺著孕肚的簡廷芮，選擇往更深山的景色拍照，差一點受不了山上的低溫，一邊拍照一邊在發抖。被指定在溪中大石頭上拍照的楊鎮，則是在爬上石頭時候差點滑倒，心有餘悸的說：「萬一落水可不是落湯雞那麼簡單，而是冷凍雞塊了」。藝人也分別在社群PO出相關花絮，開放年曆限量預購，販售所得也將扣除成本全數捐贈公益單位，詳細請關注藝和創藝官方FB、IG。

懷孕中的簡廷芮耐著低溫拍攝。（藝和創藝提供）

謝佳見在山林中拍攝年曆。（藝和創藝提供）

「藝和創藝」經紀公司藝人合體。（藝和創藝提供）

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