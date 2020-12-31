跨年倒數超商拆門備戰 北市府周邊資訊搶先看

迎接2021新年，各縣市陸續將跨年改為線上直播，北市府「台北最HIGH新年城」跨年晚會今照常舉辦，據統計，北市跨年晚會依照下午3點開放民眾入場，截至下午5點，管制區內入場人數僅1800人。

觀傳局表示，目前「台北最High新年城-2021跨年晚會」管制區內入場人數約為1800人，上限為4萬人，但將視場內狀況隨時調控。

觀傳局指出，因應近日國內疫情狀態，北市府依12月22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項防疫措施，12月31日當日將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯制始可入場。

觀傳局強調，現場總量管制人數降為4萬人，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食，經勸導不聽者將開罰3,000到1萬5,000元，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加活動，違者最高可罰100萬元。

(中時 )