新北市消防局呼籲，跨年適逢寒流來襲氣溫驟降，除了要做好個人保暖外，也須注意電暖器及電熱毯等高功率電器使用安全。（新北市消防局提供）

依據內政部消防署統計108年度全國住宅火災發生 6166 件，其中死亡案件73件，而起火原因以電氣因素24件致38人死亡占第1位；發生時段以凌晨3至6時28件致43人死亡最多，顯見居家電氣使用安全不容忽視，危險更總是我們在睡夢伺機而動。

在科技發達的社會環境裡，人們家中都有著各類不同功能的家用電器，但隨著電器變成生活不可或缺的必需品時，伴隨而來的火災風險卻令人容易輕忽，為避免電器火災危害，新北市政府消防局提醒大家落實下列「5不1沒有」的原則，遠離電器火災的威脅。

一、用電不超負載，不在同插座或延長線上連接過多高功率電器。

二、電線不綑綁折損，電線若綑綁使用或受重壓、擠壓，致電線內部銅線斷裂，易造成通電高熱而起火燃燒。

三、插頭不潮濕汙損，民眾要檢查插頭有無潮濕、焦黑、綠鏽或積塵，避免積汙導電，造成短路著火。

四、電源插座不長插，電器未開機但安插在插頭上，仍有發生火災疑慮，建議電器不使用時應拔掉電源，也能節省電費。另外，拔插頭時應手握插頭取下，不可拉扯電線，避免造成內部銅線斷裂。

五、電器周圍不放可燃物，避免因接觸熱或電線短路後引燃。

六、選購電器時，不購買沒有安全標章認證的產品，並妥善使用。

新北市消防局呼籲，跨年適逢寒流來襲氣溫驟降，除了要做好個人保暖外，也須注意電暖器及電熱毯等高功率電器使用安全，避免作為衣物烘烤或長時間接觸可燃物，更要注意延長線千萬不要過負載，以免引發火災造成危害，讓家人平安歡樂度過跨年連假。

(中時 )