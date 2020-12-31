台北匯市今（31）日4點收盤，新台幣對美元匯價28.508，仍是23年半最高價，較前一個交易日小貶0.1分，台北外匯公司成交量18.23億美元，成交量有較昨天稍減，顯示法人消化多空美元部位暫告一段落，2021年開盤再戰。

台幣交易今天開盤28.27，但立即衝刺到28.095，出口商倒出太多的美元幾乎又迫使央行「驚」守28元大關，並在中午交易休息之前，先把價格拉回28.506一次；儘管下午一開盤立馬再探28.096，且如常下午3:30開始價格拉回，等於央行今天兩度出手防守，為的就是要讓今天的封關能守住28.5的彭淮南防線。

今天是2020年台北外匯市場封關日，台幣封關匯價28.508，較2019年封關匯價30.106，升值1.598元，升幅達5.61％，遠較於2019年升幅2.08％明顯升值，幅度逾二倍半。惟，相對於2020年台股表現，全年上漲22.8％，台北匯市難以比擬。

相較於主要亞幣對美元匯率2020年的變動，澳幣升值幅度最大至8.422％，人民幣升幅達6.661％，韓元其次為6.45％，菲律賓幣5.47％，日圓5.139％。央行臉書立即再度說明，「今年以來新台幣對美元升值，主要反映台灣基本面表現良好」，台灣出口表現優於其他亞洲國家，今年前11個月出口維持正成長4.2％，僅有中國大陸同期的2.5％亦維持正成長，其餘亞洲國家出口都是負成長，如日圓今年來升幅逾5％，出口卻是衰退10.6％。

(工商 )