經濟部加工出口區管理處12月31日召開入區投資審查會，核准通過可可亞菲等2家公司，分別在高雄軟體園區和屏東園區的投資案、以及1家在中港園區的擴廠案，總投資金額逾19億元。

加工處說，可可亞菲公司申請進駐高雄軟體園區，以創設自有品牌電子商務平台、及代理海外廠商拓銷國內市場為主，引進海外品牌，透過創設自有品牌商業平台，以B2C的營運模式，整合電商及實體百貨櫃進行完整進銷存管理，並結合會員管理系統資料數據，更精準地針對不同顧客提供優惠折扣及廣告推播。

可可亞菲未來更計畫導入APP電商平台，累積合併紅利點數，全渠道會員管理，完整結合線上到線下消費歷程資訊流，更精準掌握市場動向。

加工處表示，另1家在屏東園區新設的分公司，主要生產各式汽機車零組件，也成功開發出全球唯一的變比例煞車連動系統（VCBS）與煞車鞋間隙補償裝置（SWC），並已與國內外各車廠合作，應用在新開發車種。

加工處說，該公司積極開發智慧煞車連動系統（iCBS），能提供未來機車產業兼具平價及高性能優勢的智慧煞車系統新選擇，未來也可佈局應用至電動腳踏車，擴展產品應用及市場。

至於在中港園區的1家公司擴廠案，投資約8億元，加工處指出，該公司主要是擴充高純度磷酸生產設備，主要應用於半導體製程，目前已完成工程規劃，並取得建築執照，預定110年開始運轉新產線及相關充填設備完工，約可增加1.2萬噸年產量。

(工商 )