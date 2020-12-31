立法院今日三讀通過《原住民族身分法》多項修正草案，未來原住民與非原住民結婚所生子女，只要跟原住民父母姓氏或原民傳統名者，即取得原住民身分。

立院今日上午朝野協商《原住民族身分法》第1、4、5、8、11、13條，經協商後，決議修正第4、8、11、13條，第1、5條不予修正，維持現行條文。

立法院長游錫堃下午宣讀三讀通過《原住民族身分法》上午協商條文，未來只要跟原民父母同姓氏或原民傳統名者，即具原住民身分。而原民身分取得、喪失、變更或回復申請，由戶政事務所受理，審查符合規定後，於戶籍資料內為原民身分及民族別登記，並在登記後發生效力。至於原住民族的民族別認定辦法，由行政院定之。

國民黨平地原住民立委鄭天財在三讀通過後發表感言表示，過去許多原住民因法令而被迫喪失身分，而他們的子女要恢復原民身分，必須要父母在民國90年1月1日前離世才可以申請，因此有許多無法回復的案例。這次的修法，特別讓其子女可申請回復，也訂了2年期限，請行政院原民會積極宣導。

(中時 )