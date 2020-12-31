送走紛擾、隔離的2020年，新的一年在疫情未明的不確定感中，該怎麼過？人們在心裡各自許下心願。不過回想起來，每年許願到底實踐了多少，恐怕令人搖頭。專業諮商心理師陳盈君多年來透過心靈牌卡，與各種不同類型的心理輔導個案接觸，聽見更多意想不到的真心對話。許願前先明白自己最想要的是什麼，才是訂定目標的關鍵要素。

●從經濟系到諮商心理學 921大地震帶來啟發

給人甜美柔和感覺的陳盈君，擔任諮商心理師已近20年，大學讀的是經濟系，卻對與人相處、溝通更有興趣，主動想要接觸心理學程，一頭栽入準備報考研究所。結果大四那年剛好遇上921大地震，那時人心惶惶又滿載創傷，非常欠缺專業諮商心理師，陳盈君抱著滿滿想要助人的熱誠全力準備，終於如願考上諮商心理研究所。

多年來，陳盈君透過心靈原形卡接觸個案，陪伴他們覺察每一個人生課題。(圖/梁惠明攝)

●接觸牌卡世界 理解了「同頻共振」的共時性

陳盈君笑著說，進入牌卡世界，可以追溯到研究所的課堂。當時一門「活動治療研究」，每個星期都有一個主題，從畫畫與藝術療癒、音樂療癒、書寫療癒等都有人討論。

「那時有位學姊的主題就是牌卡，」陳盈君回想，當時老師就帶了奧修禪卡，當場請同學提問，有學姊以接下來的論文考試為主題抽牌，將她的內心擔心、焦慮等內心歷程一一排列出來，就像是把內心世界攤在眼前，看到最真實的自己。

「有人會問，抽牌不就是機率問題，會準嗎？」陳盈君說，抽牌者心裡想著某事，這會引發自己內在的心理狀態頻率。在這樣的狀態下，透過洗牌然後抽牌去尋求答案，抽牌時就抽到某張牌。以榮格理論來看，這是一種「同頻共振」造成「共時」的心理頻率。

陳盈君強調，以諮商心理角度抽牌卡時，不是在算命，而是帶領往內心深處走去的媒介。「就像是一個卦象一樣，牌卡呈現了一種訊息，我們就順著這個訊息，當成理解自己內心想法、開啟對話的媒介。」在實際職場上，她就多次運用牌卡作為媒介，成功打開中輟學生、固執長者的心防。

陳盈君在《看懂靈魂契約的74個人生解答》書中，詳細介紹了榮格心理學的概念，以心靈原形卡探索不同卡牌背後的真義。當然牌卡奧義無法短時間內完全吸收，但是在理解的過程中，就像是透過牌卡與自己對話，慢慢釐清什麼才是重要的、什麼該放下、哪些該清除，最後淬鍊出真實的心情，更能過好生活，照顧自己的身心。

傾聽、同理、尊重自己的內在想法，是讓生活過得舒坦的重點，也是陳盈君想要傳達的理念。

●相信磁場共振 保護自己氣場有妙招

專訪當天，陳盈君從台中北上，有滿滿一整天的活動行程。她從高鐵下車前，用自己喜愛的精油塗抹在雙手手心，然後在伸手大約一個手臂長的範圍裡，「想像自己外圍有一圈像果凍的防護罩，」把精油騰空塗抹在防護罩上，好似把窗戶擦乾淨，用來淨化磁場，增強保護力。

陳盈君說，這個動作也像個儀式，告訴自己現在能量很好，可以準備面對其他人們和環境的各種磁場，就算遇到他人帶著低頻、狀況不佳的能量，也能保護自己不受傷害。

「只要能安頓身心，就像成為自己的行動光源，那是具有改變周圍磁場、帶來平靜與順遂的強大能力。」陳盈君想說，牌卡是個幫忙看見心靈深處的鑰匙孔，是通往真實自我的橋樑。「若能覺察並且看見真實的自己，就有機會以不同的態度回應生命。」新年新願望，也許就從抽張牌開始吧。

(中時新聞網)