行政院今天（30日）宣布地方訂定萊劑零檢出自治條例無效、不予核定，地方縣市紛紛反彈，目前包括台北市、新北市、台中市、嘉義市都傾向聲請釋憲。

台北市議會國民黨團表態正研擬聲請釋憲。台北市衛生局表示，仍將繼續實施超市、大賣場業者設置不含萊克多巴胺專區制度，也會要求輸入豬肉及豬肉可食部位原料的食品業者應強制檢驗萊克多巴胺殘留容許量；若有標示不實，將以食安法開罰新台幣4萬至400萬元。

新北市長侯友宜則表示，將會按照新北食安自治條例的規定處理萊豬議題，也希望新北業者能尊重自治條例的規範，市府將從1月1日起開始展開查察。侯友宜說，他相信議會將會提出釋憲，用更積極的態度，來守護新北市民健康，至於新北市府也會針對自身權責有所作為。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，市議會將做市政府後盾，收到相關公文後和法制單位研究，除了聲請釋憲途徑，也不排除與其他縣市合作，號召全國民眾直接走上街頭，透過示威抗議，讓中央政府收回惡法惡政。

嘉義市長黃敏惠則抨擊說，亂是中央造成的，不核定地方的自治條例等於「沒收地方政府保護民眾人的武器」，後果中央自負，市府將聲請釋憲，並請大家支持反萊豬公投。

(中時新聞網)