新北市瑞芳警分局將針對轄內著名風景區「水金九、十分地區及熱門景點南子吝、劍龍稜、勸濟堂茶壺山」加強交通疏導防疫工作。（瑞芳警分局提供）

由於新冠肺炎出現本土病例及變異病毒確診案例，新北市政府宣布防疫連假重啟「人潮儀表板」，市長侯友宜呼籲大家謹慎面對疫情全力備戰。由於過去疫情緊繃期間，戶外郊區成了民眾最愛前往的地方。

新北市瑞芳警分局將針對轄內著名風景區「水金九、十分地區及熱門景點南子吝、劍龍稜、勸濟堂茶壺山」加強交通疏導防疫工作，避免大量人、車湧入，造成群聚感染。

警方呼籲，出門前先「停」下想想是否處於自主健康管理中，查「看」目的地人潮狀況，收「聽」警廣等交通資訊，避免乘興而來，敗興而歸。

警分局表示為了避免人潮大量湧入，元旦假期期間進行3段式人、車交通管制計畫，透過現有停車量進行人流預估；若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，將全面禁止車輛進入，僅允許公車等公共運輸車輛進入九份，並請遊客改至其他景點。

交通組長黃啟峯說明，連假期間第一段管制計畫，在車流量順暢時，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場，以及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

當九份地區的台陽停車場等大型停車場，停車量達8成時，將採取第二段「A級管制」，針對小型車上山實施管制，並將車輛引導至九號停車場、水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方將採取第三段疏導措施「雙A級管制」，擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛進入，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量舒緩為止。

金瓜石、九份地區停車場車位狀況一覽：

（一）汽車停車場：（可停放小汽車計約730輛）

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛

4、9號停車場：可停放小汽車約200輛

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約300輛。

6、台陽停車場：可停放小汽車約110輛。

（二）大型車停車場：（可停放大型車計約330輛）

1、九號停車場：可停放大型車約100輛 。

2、新九號停車場：可停放大型車約80輛。

3、水湳洞停車場：可停放大型車約150輛

瑞芳警分局提醒，因國際新冠肺炎疫情嚴峻，以及國內再現本土案例，呼籲防疫不可鬆懈，請國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

(中時 )