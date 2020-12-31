桃園市今年4月1日推出「愛的降價」被罵翻，經費率委員會審議，明年基本頻道收視費維持每月510元不變，另增加249至399元的「中間包」方案，而每月200元擴增至23至27個頻道，有的增加電影、體育、娛樂，有的搭配錄影、上網優惠等服務，希望讓收視戶選擇更多元。

桃園4月1日起推動多元頻道分組方案，但不分藍綠議員都痛斥是變相漲價，200元方案只多收視率墊底的宗教或購物台，斥新聞處被綁架，處長詹賀舜坦言民眾普遍反映頻道豐富性不足，特別敦促業者，在既有多元方案外加碼推出249元至399元的中間包方案，3家業者收視選擇達6至7組，希望讓民眾有更多選擇。

三家有線業者提報之多元頻道分組方案如下：

一、北桃園有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(24個頻道)。

(二)B組：每月每戶249元(A組＋體育、電影頻道)。

(三)C組：每月每戶299元(A組＋綜合頻道)。

(四)D組：每月每戶530元(現有基本頻道組合＋親子或娛樂套餐2選1)。

(五)E組：每月每戶600元(現有基本頻道組合＋500G超級錄影機PVR)。

二、北健有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(23個頻道)。

(二)B組：每月每戶299元(A組＋闔家餐＋PVR)。

(三)C組：每月每戶399元(A組＋闔家餐＋兒童餐＋Dongle無線上網(20M))。

(四)D組：每月每戶530元(現有基本頻道搭配3個HD頻道)。

(五)E組：每月每戶530元(現有基本頻道搭配3個HD頻道)。

(六)F組：每月每戶550元(現有基本頻道搭配6個HD頻道)。

三、南桃園有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(27個頻道)。

(二)B組：每月每戶249元(A組＋DVR錄影神器)。

(三)C組：每月每戶369元(A組＋DVR錄影神器＋豪樂組)。

(四)D組：每月每戶999元(現有基本頻道＋20M光纖寬頻上網服務)。

(五)E組：每月每戶599元(現有基本頻道＋DVR錄影神器)。

詹賀舜也提到，費率委員會考量現行有線電視業者應以擴大收視戶為目標，因此機上盒裝機、復機與移機費仍維持今年收費標準，主機裝機費1000元，再增一機多100元，但在裝機後再新增者，每機要收300元，訂戶暫停收視超過3個月的復機費則是200元，室內移機費500元、室外移機費800元，終止合約時，收視戶也能自行將機上盒及相關配件送至系統經營者所指定地點。

詹賀舜說，社會局登記在案的低收與中低收入戶將持續享有基本頻道方案優惠，且為鼓勵弱勢族群申請優惠，新聞處也與社會局及13區公所合作，將於明年初配合區公所寄送弱勢核定函時，一併發放有線電視優惠宣導單，並調查弱勢族群未申請優惠方案原因，作為未來政策調整的參考。

(中時 )