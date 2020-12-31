今年台北101首創「360度立體特效輪狀煙火」。（圖擷自中時新聞網直播）

今年台北101施放的煙火長度為300秒。（圖擷自中時新聞網直播）

天公作美，今年台北101煙火絢麗奪目，視覺引人震撼。（圖擷自中時新聞網直播）

台北101煙火秀是全台最受矚目的跨年活動，今年因為疫情的關係，北市跨年晚會規模限縮，但施放的煙火仍如期舉行。台北101表示，今年將施放300秒全球首創的「360度立體特效輪狀煙火」，屆時台北101的50樓及82樓將有16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果。

台北101表示，今年施放的煙火長度為300秒，與以往不同有4大亮點，包括以「愛」為主題，大樓從平安夜到跨年夜將呈現浪漫粉紅色、首度使用360度立體特效輪狀煙火，以及用雙色花束煙火畫出大面積的愛心弧線，除了向防疫人員致敬，也讓世界看見Taiwan Can Help。

倒數5分鐘時，在主持人黃子佼的介紹下，台北市長柯文哲在妻子陳佩琪的陪伴下致詞，對醫護人員這1年來的辛勞表達感謝，柯文哲表示，2020年，台北面臨許多的挑戰，但從未氣餒，有過17年前SARS的抗疫經驗，讓這次防疫更有信心，以穩定的步伐與正確的方向面對全球困局。

柯文哲說，過去300多天，政府、地方攜手合作，挺過間苦日子，而台北做為台灣面向全世界的主舞台，如今能夠正常舉辦跨年活動，是市民1年來努力的成果，對此他也要感謝所有台北人民。

(中時新聞網)