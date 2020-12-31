大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，新冠疫苗的接種人群將包括台籍民眾，對此，陸委會今（31日）回應，「不要將台灣人當成疫苗試驗的試驗品」，呼籲民眾審慎思考施打的必要性。

朱鳳蓮表示，接種新冠肺炎疫苗的順序，將優先考慮進口冷凍、物流以及國際和國內交通運輸等感染風險比較高的人群，而這些優先人群「包括台灣同胞」，其他在大陸的台胞要接種疫苗，也會做出妥善的安排。

對此，陸委會副主委邱垂正31日回應，疫苗從研發到接種，都是屬於高度專業的事物，須以嚴謹的科學程序來進行。根據大陸官方公開的資訊，幾款自製的疫苗都尚處於臨床試驗階段，國際專業機構也都尚未提出認可證明，安全性跟有效性均不明確，提醒在陸的台灣民眾，應注意施打大陸疫苗風險，審慎考量現階段施打的必要性，並表示「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」。

不過，大陸國家藥監局已於30日批准國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗註冊申請，31日宣布上市，對此，邱垂正說，但是尚未有國際機構認證該疫苗，還是提醒民眾考量到施打的風險。

(中時 )