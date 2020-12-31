行政院31日宣告地方訂定萊劑零檢出自治條例無效，對此，基隆市長林右昌表示尊重，並將依法辦理。國民黨市議員莊敬盛則認為，一定要堅持地方自治條例零檢出，並於1月6日成立連署站，維護基隆食品安全問題。

基隆市政府2016年訂有「基隆市食品安全衛生管理自治條例」，第11條於本市販售的國內外豬肉產製品，不得檢出乙型受體素，始得販售。違反者依食品安全衛生管理法及消費者保護法相關規定辦理。

但在萊豬開放前一天，行政院宣告此自治條例無效，對此林右昌表示尊重，並會遵循中央依法辦理，日前談到自治條例他早已表明，沒有修法問題，若地方自治法規和中央牴觸本就無效，行政單位必須依法行政。他說，面對萊豬只要將國外進口、國內豬肉區分清楚，並分開場所販售，把資訊充分揭露，讓民眾完整接觸訊息，相信台灣能做的很好。

市議員莊敬聖則堅決反對萊豬、瘦肉精進口，他表示，民進黨立委強度關山通過，地方無法可擋，但基隆市民的安全一定要守住，堅持地方自治條例中的零檢出，他說，近期有許多民眾前來關切，因此，決定於1月6日在服務處成立連署站，即使跟中央不同調還是要堅持，維護地方食品安全問題，並呼籲蔡英文總統不要一意孤行。

(中時 )