2020年即將走入歷史，台灣民意基金會董事長游盈隆點出，最近蔡政府又做了兩件相當爭議的事，蔡英文「內舉不避親」以及用嚴厲黨紀處罰萊豬表決時3跑票立委，若用籃球賽若來做比喻：2020年下半場，民進黨政府的確打得一塌糊塗，荒腔走板。

游盈隆在臉書表示，兩天前他提及「2020蔡政府十大施政的民意反應」，用籃球賽做比喻，蔡政府上半場打得很好，主要是防疫和紓困表現太好了，但下半場就打的很難看、很不理想，肢體動作粗暴、頻頻犯規、sloppy and ugly，差一點將上半場遙遙領先的分數輸光光。

游盈隆指出，最近蔡政府又做了兩件相當爭議的事，應該在歲末年終時記上一筆。一個是總統蔡英文「內舉不避親」，任命她的表姊夫吳明鴻出任最高行政法院院長；另一個就是民進黨立院黨團祭出嚴厲黨紀，處罰3位萊豬表決時跑票的立委林淑芬、劉建國、江永昌。

游盈隆極贊同前台南縣長蘇煥智的說法，蘇煥智質疑蔡英文內舉不避親，憂心「司法獨立」岌岌可危。而司法院長許宗力挺身而出，說是他的決定，不是蔡總統授意，和蔡總統無關，這些說法要如何堵天下悠悠之口？許宗力此舉，和當年行政院長林全力薦蔡英文表姊林美珠出任勞動部長，如出一轍，稱「總統事先都不知情」，都和蔡總統無關，誰會相信？是把人民當白癡嗎？民進黨執政竟出現這麼醜陋的「現代官場現形記」，簡直匪夷所思。

游盈隆點出，用嚴厲黨紀處分跑票的3位黨籍立委，還威脅未來可能不被提名參選立委，等於是公然威脅剝奪3立委的政治生命，非常霸道和荒唐。如果民進黨要祭出黨紀嚴懲跑票的「不分區立委」，或許還有講理的空間；不過區域立委，是選民一票一票選出來的，立委反映選區民意，是天經地義的事情，逕行用黨紀嚴懲，是公然向「代議民主政治」挑戰，是走向政黨幫派化的前兆，非常不恰當。總之，2020年下半場，民進黨政府的確打得一塌糊塗，荒腔走板。

網友紛紛表示：「民進黨真的墮落太快太快了。」、「當心查你水表『重』用你。」、「越做越難看，趁著全世界大亂時做醜事，露出馬腳也不在乎。」、「漸漸露餡啦！」

再過幾個小時，2020年即將走入歷史。 兩天前我接受媒體聯訪，談「2020蔡政府十大施政的民意反應」。我用籃球賽做比喻，我說蔡政府上半場打得很好，幾乎無懈可擊，主要是防疫和紓困表現太好了，簡直就是Sensational，令人激賞，不但贏得... 由游盈隆發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)