臺灣企銀董事長黃博怡12月31日指出，2021年臺企銀鎖定中小企業放款、都更危老、青年首購、財富管理等方面。

其中，將鎖定青創、小微、無形資產等放款，預計2021年的中小企業放款力道，將成長5％以上，並由紓困轉為振興。

此外，都更危老的承作量目標為250億元，較2020年約200億元，將持續成長。

房貸方面，則會持續鎖定青年首購族群。財管則會加強力道，預計2021年將有突破的機會。他強調，疫情對於全球的經濟衝擊，已經不會像2020年這麼大，加上疫苗問世，雖仍有不確定因素，但在各國經過2020年的停滯，2021年全球經濟連結會慢慢恢復，全球在2021年即將迎來報復性的反彈，全球景氣相當看好。

台灣方面，過去幾年陸續啟動都更危老、前瞻計畫、歡迎台商回台等規劃，資金將持續回流，預計2021年的成長力道將會更加強勁，從投資、人民消費、進出口等方面都看好，因此整體對於2021年的台灣景氣，可說是相當值得國人期待。

(工商 )