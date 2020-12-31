109學年度HBL女子組預賽，永平高中（白球衣）對上輔仁高中（藍球衣），終場前雙方一度陷入拉鋸戰。最終永平高中靠著較高的罰球命中率拉開比數，終場以67比62擊潰輔仁高中。（袁庭堯攝）

109學年度HBL女子組預賽，永平高中（白球衣）對上輔仁高中（藍球衣），終場前雙方一度陷入拉鋸戰。最終永平高中靠著較高的罰球命中率拉開比數，終場以67比62擊潰輔仁高中。（袁庭堯攝）

陳其邁觀賽。（袁庭堯攝）

109學年度高級中等學校籃球聯賽（HBL）女子組預賽、男子組複賽在高雄，三民家商、高苑工商雙雙打進HBL男生組12強複賽，要強奪八強門票。31日下午三民家商出戰新竹縣東泰高中，高雄市長陳其邁親自到場開球，還到球員休息區觀賽、為選手加油打氣。

HBL為高中的校際籃球聯賽，是台灣目前關注度最高的學生賽事，培養出無數優秀籃球運動員進入國家青年隊、國家代表隊，在國際體壇為國爭光。為了提升觀賽率，主辦單位安排女子組預賽、男子組複賽穿插進行，場地分別在高雄中學、巨蛋體育場舉行。

109學年度高級中等學校籃球聯賽甲級男生組經過資格賽、預賽的賽事，產生12強進行複賽，其中包含高雄市三民家商、高苑工商，將爭奪八強門票，目標冠軍獎盃。

三民家商在預賽最後一場戰役擊敗苗栗高中晉級複賽，也是三民家商自104學年度以來，再闖12強。高苑工商則是自104學年度起，已是連續5屆闖進前8強，在HBL有「南霸天」之稱。

31日下午地主隊三民家商對上新竹縣東泰高中，陳其邁親自到巨蛋體育場開球，還與教育局長謝文斌到休息區觀賽，替參賽師生加油打氣，勉勵球員展現平日訓練成果，爭取最佳成績。

(中時 )