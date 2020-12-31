萊豬即將開放進口，但國內的台灣豬標章卻仍深陷公信力爭議，並起各界質疑聲浪。對此，台北市議員王世堅痛批農委為主委陳吉仲，是「台灣豬隊友」，他還質疑該標章意圖麻痺人民，並指有些業者已先告知非百分之百使用台灣豬，農委會卻仍要推行，「你是要騙誰呢？」

王世堅30日在政論節目《新聞面對面》中，拿起一張上面寫有「隊友」兩字的「台灣豬標章」表示，「我直接把這個標章加隊友兩個字，回送給陳吉仲，就是說你們是台灣豬隊友」。並指出，全國多數民意都理解，政府這次為何不得不礙於國際貿易、國際壓力，大家要的是政府謙卑的向人民釋疑，並盡快執行邊境嚴審、清楚標示。

王世堅指出，這個標章都不用經過他們檢驗是不是用台灣豬，更何況政府法令也沒規定非台灣豬不可，台灣從加拿大和歐洲國家進口的豬，佔全國食用豬肉的比例將近一成，他質疑，「若不是用台灣的豬，而是季節性在豬源不足時，使用合法進口豬，那你憑什麼要強制貼？」

對於農委會和畜產會主動要求業者貼出標章，但他們合法使用外國豬，王世堅痛批，「你農委會不是入人於罪嗎」。同時，王世堅認為，政府要做的是讓人民放心，不是讓人民麻痺，「他做這個標章就是要麻痺人民，貼了這個掩耳盜鈴你放心，你吃的都台灣豬」。

王世堅強調，台灣本來就開放不含萊劑的歐洲豬，但當標章認證不實，業者也表示是是農委會主動邀集，請他們主動使用，而他們已經有先告知農委會，他們不是百分之百使用台灣豬，農委會還要他們貼台灣豬標章，「你是要騙誰呢？你要用來騙其他人民？你是要用來做業績嗎？」

(中時新聞網)