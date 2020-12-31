桃園市復興區角板山行館園區整修4個多月，總算趕在元旦假期與遊客見面，由於強勢寒流來襲，角板山公園內300顆梅花也漸漸探頭準備迎客，雖然目前花開不到1成，但市府風景區管理處預估，1月中旬花況應該不錯，民眾可趁1月9日至17日的週休假日，上山參加「梅花季-饗樂品茗賞梅趣」活動，體驗弄梅茶會、文創市集等6大主題活動，徜徉梅香撲鼻的美好。

角板山園區為台灣製樟重要集散地，除有全台僅存的樟腦收納所外，尚有老梅樹群、角板山行館、思親亭等歷史景物，是桃園山區熱門旅遊景點，一整年下來可攬客超過30萬人，今年8月中旬封園整修後，今日起階段性開放各項設施，遊客可從北門或中正路入口進出，預計1月中旬全部開放。

風管處長廖育儀指出，園區整備期間，已調整戰備隧道、思親亭周邊鋪面，並於南門入口設置友善步道，代替坡度陡峭的入園動線，由於梅園梅樹過往樹勢不佳，現已透過土壤基盤改良、整順草坪的方式，改善生長環境，相信能帶來更好的遊園體驗。

此外，由於接近梅花盛開季節，角板山公園的梅花也漸漸探頭迎客。廖育儀表示，梅花季系列活動開跑時，將有3成以上的梅花綻放於樹梢，遊客除了走訪園區內的6大主題體驗外，還能參與桃園市茶藝促進會辦理的品茗茶會，邊飲茶邊聆聽樂音，享受走春賞梅的歡樂時光。

(中時 )