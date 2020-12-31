台灣民意基金會董事長游盈隆在民視主持的節目突然停播，被外界解讀跟做民調有關，游盈隆今天回應說，他並未明示或暗示背後有一隻看不見的黑手，對民視有的只是感謝；不過針對民視官方回應1個多月前告知停播的事，他相當驚訝，其實是在15天前告知。

游盈隆今天在臉書表示，30日他在臉書寫一則「酒店打烊，我就走人」的貼文，沒想到引起熱烈迴響，仔細看過那篇貼文的朋友，一定可以很清楚明白他的用意，他刻意單純化這件事，不想引起不必要的政治聯想，包括這兩天有多家媒體想要訪問此事，他都一概婉拒。

游盈隆坦言，對這件事他處之泰然，沒有要責怪誰，也沒有任何明示或暗示這件事背後有一隻看不見的黑手。有的只是感謝，感謝民視所有相關工作人員，包括2017年一開始的節目規畫製作者，並沒有埋怨。

游盈隆表示，他要釐清一件事，也就是30日他文中所指「遽然停播...」，指的是「一個做了3年又11個月的電視節目卻在15天前被告知停播」，確切日期是12月15日早上；15天前告知，是否屬正常，社會自有公評。今天他看到有媒體引述民視官方的回應，說是1個多月前就告知了，讓他相當驚訝。精確的時間是15天前，絕非1個多月前。

「酒店打烊，我就走人」後話 ------------------------- 昨天我在臉書寫一則「酒店打烊，我就走人」的短文，沒想到引起熱烈迴響。仔細看過那短文的朋友，一定可以很清楚地明白我的用意，我刻意單純化這件事，不想引起不必要的政治... 由游盈隆發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)