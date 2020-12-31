金融市場因應消費型態數位化轉變，各通路則看準市場趨勢與消費者需求陸續推出自家APP，讓行動支付服務市場在各領域銜接串聯，讓線上消費皆可在屈指之間完成，帶動數位消費市場持續成長。

JCB國際組織感知需求、前瞻趨勢，在歲末年初開銷支出最多之際，為廣大卡友超前部署，偕同主流的行動支付品牌Apple Pay，推出JCB卡友指定線上消費優惠及加碼回饋機制，大享現金回饋20％，幫助您聰明消費省更多。

活動期間自2020年12月25日（五）起至2021年1月31日（日）止，使用6家指定銀行發行之JCB卡綁定Apple Pay，並於活動指定回饋的10間特約商店線上消費，包括家樂福（限APP）、DHC（限Web官網）、PChome線上購物、券券、MOMO購物、東森購物、台灣大車隊（限APP）、WeMo、Gokube、citiesocial，即可輕鬆享有20％刷卡回饋優惠，期間每戶現金回饋上限200～500元，實際刷卡回饋，將依各發卡銀行之計算結果，活動詳情及其他詳細規範以參加本活動銀行網頁公告為準。

目前合作的6家指定銀行有中國信託、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、華南銀行以及聯邦銀行。JCB卡最新精選多家生活必備APP與電商，將多樣化平台之線上消費與Apple Pay行動支付享20％高現金回饋整合，讓卡友一次享受行動支付的便利性與最佳購物回饋機制，年末年初怎麼買好事都成雙。

除了持JCB卡使用Apple Pay數位支付可享刷卡回饋之外，其中四間特約商店額外加碼提供個別通路優惠，給JCB卡友獨家歲末獻禮。

家樂福APP，具有多元規模發展的家樂福零售量販集團，於2021年1月1日起至1月31日止，在家樂福APP數位平台持JCB卡使用Apple Pay線上消費，輸入折扣碼〔JCB110C4APP〕，獨享指定滿額999元減110元折價優惠，每帳戶限使用一次，折扣碼不得與折價券或其他促銷活動合併使用，且使用折扣碼折抵訂單金額後，如遇自行取消訂單、辦理退貨或3天內未完成付款，折扣碼將恕不另行補發。機會僅此一次，限時把握。

DHC官方網站，在日本與台灣「通信販賣」化粧品、營養食品NO.1地位的DHC，領先業界提供化粧品、營養食品線上販售的安心便利購物管道，使消費者能以更便捷的方式享受DHC帶來的健康與美麗生活。台灣DHC官方網站本次獨家優惠JCB卡友，於活動期間內使用Apple Pay行動支付消費，享全商品結帳金額折扣10％OFF，讓您維持健康美麗也兼顧荷包實力。

PChome線上購物，台灣最大的B2C電子商務網站PChome線上購物，致力於提供優質購物環境，其中提供24小時到貨服務，樹立台灣電子商務發展的全新標竿，滿足消費者全方位的生活需求。活動期間（12/25～1/31）特別針對時下流行的熱門商品推出加碼好康活動，於運動服/運動鞋館消費單筆滿2,500元、即可享250元現金積點回饋，活動後將回饋至PChome線上購物會員帳戶，為JCB持卡人打造省時、省力、又省荷包的網路購物體驗。

券券，持JCB卡讓您一卡在手美食吃透透。券券專攻台灣好料理，是搶鮮發掘美味，顧緊吃飯荷包的貼心寄券儲值APP。雙重優惠都在這，第一重：全站美食優惠券最高享36折優惠。第二重：全新服務即將上線- CAFFECO.IN，專屬全球咖啡職人的寄杯儲值聯盟，通用雙北500家咖啡館，專注發掘職人咖啡店，並首創咖啡通行線上寄杯儲值APP，讓你喝好咖啡更划算，「JCB獨家搶先預購優惠」結帳使用Apple Pay獨享63折扣優惠；儲值咖啡點數2,000點，超值特價只要1,250元（原價2,000元）。

JCB國際組織不僅讓持卡人該有的全都有，在消費市場最活絡的年末年初攜手Apple Pay，提供多家熱門指定商家APP/網路商城的刷卡回饋以及卡友獨家優惠，生活、娛樂、好康消費盡在JCB，台灣發卡數已突破500萬卡續創新高，快使用Apple Pay優先綁定JCB卡做好準備。

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