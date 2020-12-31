2020年末出版、最新一期的《亞洲週刊》，以蔡英文總統身穿龍袍為封面圖像，專題報導「台灣民選獨裁幕後：綠營新威權主義現象」。視覺與內容直接了當，指蔡英文已成為新威權。民進黨回應對此報導「嗤之以鼻」。但相較於過去台灣自豪的自由民主，檢視蔡英文執政以來諸多措施，外界確實認為已漸走向「極權」之路。

不妨看看蔡政府「極權」案例有多少：

台大教授蘇宏達曾因在臉書粉專上傳影片批評故宮三階段藍圖政策，後來竟接到警方約詢，讓他痛批形同封殺言論自由、以後誰敢批評政府？另如力推《反滲透法》通過，也讓人質疑與大陸交流恐動輒觸法，損及人權。

蘇宏達教授遭查水表、反滲透法通過遭疑侵犯人權、召見大法官呂太郎事件。(圖 中時新聞網製作)

蔡政府被認為走向極權，「關中天」事件也是重要因素。許多擁護新聞自由與言論自由、挺中天的民眾，還為此上街抗議，痛罵蔡英文鴨霸。

中天新聞台遭關台始末。(圖 中時新聞網自製)

蔡政府還有許多作為，顯然與民意背道而馳卻一意孤行。包括開放萊豬進口、對蘇偉碩醫師查水表、禁陸童書與自家表姐夫接最高行政法院院長

蘇偉碩醫師反對萊豬遭追殺、大陸童書要接受出版審查、總統表姊夫接掌最行政法院爭議。(圖 中時新聞網製作)

(中時新聞網)