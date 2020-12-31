1958年，中華民國足球隊締造了亞運男子足球二連霸。在台灣，說到「國球」總是會先提及棒球，事實上台灣的足球也曾締造輝煌，凝聚數萬觀眾在現場一同哭、一同笑。資深體育記者、球評，也是《台灣足球60年》作者的李弘斌不禁要問：「我們總覺得台灣在各方面和世界的連動很緊密，但是每到世界盃就只能當替別人加油的球迷嗎？」

雖然有個足球迷父親，李弘斌和大部分的台灣男孩一樣，接觸棒球的機會比足球大得多，但1990年的世界盃足球賽，他成為東道主義大利的球迷，還在4強對阿根廷之戰爬起來看直播，「一個國中生要凌晨爬起來看直播是很不容易的，結果義大利PK輸了…」

1994世足賽「馬尾辮」巴吉歐風靡全球，隻手將義大利帶入決賽，卻在對巴西的PK戰一腳踢飛。那天正是李弘斌將升上高三、要開始暑期輔導準備大學聯考的清晨，只能帶著悔恨黯然上學。儘管如此，那年的夏天讓李弘斌正式成為足球迷，「和一群朋友還因為巴吉歐而成立Yahoo家族！」生涯7度手術卻堅持至38歲才退休的偶像巴吉歐以及足球，對李弘斌而言都不再只是片斷。

很長一段時間，台灣被視為「足球沙漠」，但也在這樣的環境中，李弘斌成為主跑國內足球的體育記者，見證曾是比利時U19代表隊隊長的「足球貴公子」陳昌源，2011年決定返台「為爸爸、爺爺的國家出賽」，排除萬難取得中華民國身分證後，代表中華隊的首場比賽。「那場球吸引了1萬5000人進場，創台足近20年最高紀錄。」

那是中華男足與馬來西亞為2014世足亞洲資格賽的主客兩回合對決，身為後衛的陳昌源卻臨危受命在那一役罰進了12碼球，雖然最後中華隊沒有晉級，但陳昌源在比賽隔天接受專訪時也悸動表示，踢了7年職業足球從沒一場球，從場上的隊友到場邊的球迷都在哭，「純粹是為了足球落淚。」而記錄下這一切的李弘斌，也是暗中抹淚的一員。

又如2006年的亞洲盃資格賽，李弘斌指出，面對近八成是世界盃球員的南韓隊，有「台灣布馮」稱號的「國門」呂昆錡沸騰了國人的熱血，成為全場近萬名球迷心中的英雄。

「比賽從來不只是球賽本身！」藉著書寫《台灣足球60年》，李弘斌回顧了台灣足球熱情、傳承、奮力一搏的一頁，甚至憶及了自己的足球啟蒙，「原來早在1987年就在台北田徑場看過世界女足邀請賽！」塵封，總是在多年後，才從歷史中看見更重要的意義。

(旺報 )