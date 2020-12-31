曹佑寧在電影《叱咤風雲》中飾演賽車遊戲高手。（創映電影、量能影業提供）

范逸臣在電影《叱咤風雲》中飾演車王（創映電影、量能影業提供）

熱血勵志賽車電影《叱咤風雲》由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，陳奕先編導，找來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫領銜主演，周杰倫、劉畊宏、王俊凱特別出演，該片定檔明年1月16日。31日發布海報及預告，故事圍繞史上第1位女車手莉莉（昆凌飾）、賽車模擬器宅男杜傑克（曹佑寧飾）和過氣車王李一飛（范逸臣飾），3人各懷心事，在賽道上極限狂飆，該片2018年拍攝至今，終於將與觀眾見面。

演員們也都盡顯敬業本色，不僅在拍攝前接受了專業訓練，在現場更是親自上陣。小刀透露：「我覺得這3位是絕佳的組合，范逸臣的演技已經非常成熟，有幾場戲讓現場的大家感動到紅了眼眶；曹佑寧的表演非常自然，一有機會就向前輩們請教，帥得自然；昆凌在這部電影裡的表現沒話說，超級敬業，好幾個鏡頭一直挑戰到最好才停，幾場戲𥚃感受到她的爆發力！」

劉畊宏也對昆凌表現讚譽有加，「當我知道昆凌可以演的時候，我自己心裡面是覺得非常開心但也非常擔心，為什麼呢？最主要是監製是周杰倫，我覺得於私於公，很怕他向我們要求很多東西，所以心裡確實帶了些擔心」。他笑道：「實際上昆凌工作的態度非常專業，最後讓我們覺得一切都很值得，雖然監製還是都會不吝嗇的、很專業的要求畫面。」

而曹佑寧聽聞電影即將上映的消息後，心裡期待不已。他在片中飾演一位賽車模擬器冠軍，為了暗戀已久的昆凌挑戰從未接觸過的真實賽車。劉畊宏透露：「他詮釋得很好，他本身就是一個運動員，所以他很能夠感受到最後要得勝，要進入運動狀態的時候該要呈現的一個表現。」

《叱咤風雲》總預算斥資超過3億，作為目前亞洲為數不多的聚焦高級別職業賽車的電影，《叱咤風雲》啟用了大量專業賽車和高規格賽道，為求賽車競速鏡頭到位、逼真，劇組專門打造了一台「追車專用」攝影車，時速可高達150公里，只為讓觀眾在各種鏡位角度中與賽車手同步感受高速的快感。

(中時 )